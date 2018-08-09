Transferin gözde isimlerinden Bernard ile birlikte Barcelona'lı Yerry Mina ve Andre Gomis, Cenk Tosun ile takım arkadaşı oldu. İngiliz ekibi, Bernard ve Mina'nın bonservisini alırken, Gomes'i kiraladı.

4 YILLIK ANLAŞMA

Kariyerine Belo Horizonte ekibi Atletiaco Mineiro'da başlayan Bernard, takımın 2013'teki tek Copa Libertadores şampiyonluğunda pay sahibi oldu. Brezilya Milli Takımı'nın formasını 14 kez giyen Bernard, 2013 yazında Shakhtar Donetsk'e transfer oldu. Brezilyalı yıldız oyuncu Everton'la 4 yıllık anlaşma imzaladı.

30,25 MİLYON EURO VE BONUSLAR

Everton'ın 2. transferi Yerry Mina oldu. 2018 Dünya Kupası'nın en golcü defans oyuncusu olan Kolombiyalı'yı

Everton, 30,25 milyon euro + 1,5 milyon euro bonuslar karşılığında renklerine kattı. Barcelona, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla sattı.

GÜNÜN SON TRANSFERİ GOMES

İngiliz ekibi günün son transferini yine Barcelona'dan yaptı. Cenk Tosun'un ekibi, Andre Gomes'i 2,25 milyon euro karşılığında bir sezonluğuna Barcelona'dan kiraladı.