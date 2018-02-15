Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu'dan dudak dudağa poz

15 Şubat 2018, Perşembe 11:14 15 Şubat 2018, Perşembe 11:40
Evlenecekleri konuşulan çift Birkan Sokullu ve Berrak Tüzünataç, 14 Şubat'ı es geçmedi! Berrak Tüzünataç sevgilisiyle dudak dudağa pozunu 'Aşk güzeldir' notu ile Instagram hikayesinde paylaştı.
İşte o poz...
BERRAK TÜZÜNATAÇ HANGİ DİZİYE DAHİL OLDU?
Başrollerini İlker Kaleli ile Neslihan Atagül’ün paylaştığı Puhu TV’nin yeni dizisi ‘İntiharcı’nın çekimlerine geçen pazartesi günü başlandı. Final yapmaya hazırlanan ‘Fi’de oynayan Berrak Tüzünataç da kadroya dahil oldu.