Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu'dan dudak dudağa poz

Uzun süredir birlikte olan Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu'nun ilişkisi dolu dizgin devam ediyor

15 Şubat 2018, Perşembe 11:40
Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu'dan dudak dudağa poz
Evlenecekleri konuşulan çift Birkan Sokullu ve Berrak Tüzünataç, 14 Şubat'ı es geçmedi! Berrak Tüzünataç sevgilisiyle dudak dudağa pozunu 'Aşk güzeldir' notu ile Instagram hikayesinde paylaştı.

İşte o poz...


BERRAK TÜZÜNATAÇ HANGİ DİZİYE DAHİL OLDU?


Başrollerini İlker Kaleli ile Neslihan Atagül’ün paylaştığı Puhu TV’nin yeni dizisi ‘İntiharcı’nın çekimlerine geçen pazartesi günü başlandı. Final yapmaya hazırlanan ‘Fi’de oynayan Berrak Tüzünataç da kadroya dahil oldu.



Berrak Tüzünataç hangi diziye dahil oldu? (Yerin kulağı var)Berrak Tüzünataç hangi diziye dahil oldu? (Yerin kulağı var)
Berrak Tüzünataç dolandırıcıları sosyal medyadan ifşa etti Berrak Tüzünataç dolandırıcıları sosyal medyadan ifşa etti
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Nikola Tesla rolü Ethan Hawke'ın!

Nikola Tesla rolü Ethan Hawke'ın!
Nuray Hafiftaş bugün son yolculuğuna uğurlanacak (Nuray Hafiftaş'ın cenaze töreni ne zaman?)

Nuray Hafiftaş bugün son yolculuğuna uğurlanacak (Nuray Hafiftaş'ın cenaze töreni ne zaman?)
Nuray Hafiftaş'ın vasiyeti...

Nuray Hafiftaş'ın vasiyeti...
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliği bitiyor mu?

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliği bitiyor mu?
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi 14 Şubat’ta üç kutlama birden yaptı

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi 14 Şubat’ta üç kutlama birden yaptı
RTÜK'ten Çukur’a Sevgililer Günü’nde 'öpüşme' cezası

RTÜK'ten Çukur’a Sevgililer Günü’nde 'öpüşme' cezası

Serenay Sarıkaya sinirlendi

Serenay Sarıkaya sinirlendi
Avrupa’nın ‘nü’ Türk kızları

Avrupa’nın ‘nü’ Türk kızları
Can Bonomo ve Öykü Karayel nişanlandı, düğün tarihi belli oldu

Can Bonomo ve Öykü Karayel nişanlandı, düğün tarihi belli oldu
Mesut Özil'den sevgilisi Amine Gülşe'ye öpüşme anlayışı

Mesut Özil'den sevgilisi Amine Gülşe'ye öpüşme anlayışı
Beste Uyanık ile Emir Ali Kapukaya’nın yalı düğünü

Beste Uyanık ile Emir Ali Kapukaya’nın yalı düğünü