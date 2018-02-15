Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu'dan dudak dudağa poz

İşte o poz...



BERRAK TÜZÜNATAÇ HANGİ DİZİYE DAHİL OLDU?

Berrak Tüzünataç hangi diziye dahil oldu? (Yerin kulağı var)

Berrak Tüzünataç dolandırıcıları sosyal medyadan ifşa etti

Elif Bayram

Evlenecekleri konuşulan çift14 Şubat'ı es geçmedi! Berrak Tüzünataç sevgilisiyle dudak dudağa pozunu 'Aşk güzeldir' notu ile Instagram hikayesinde paylaştı.Başrollerini İlker Kaleli ile Neslihan Atagül’ün paylaştığı’nin yeni dizisi ‘’nın çekimlerine geçen pazartesi günü başlandı. Final yapmaya hazırlanan ‘Fi’de oynayanda kadroya dahil oldu.