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Beş kameralı Nokia 10 görüldü

Çok yakında resmen tanıtılması beklenen Nokia 10 ve alışılmadık kamerası gündemden düşmüyor. Bildiğiniz gibi yeni Nokia modelinde beşli arka kamera bulunacağı bir süredir biliniyor. Ancak bu kamera sisteminin tam olarak nasıl işleyeceği bilinmiyor. Çünkü bugüne kadar hiçbir büyük şirketin amiral gemisinde bu tarz bir kamera kullanılmadı

31 Ocak 2018, Çarşamba 10:31
Beş kameralı Nokia 10 görüldü
Nokia 10’un bu merak edilen arka kamerası, bugün sızdırılan yeni çizimler sayesinde görüldü. Şirkete yakın bir kaynağın bildiklerinden yola çıkarak hazırladığı bu çizimler, telefonun arka yüzünü gözler önüne seriyor.

Bu çizime göre telefonun arka yüzünde farklı odağa sahip dört kameranın bulunduğu, dönen bir lens bölümü bulunuyor. Bu dört kameralı dönen bölümün altında ise ana arka kamera sabir bir şekilde yer alıyor.

Kaynak tarafından paylaşılan bilgilere göre bu modüler lens bölümündeki kameralar dönerek arka kamera ile birlikte çalışıyor ve seçilen kameraya göre farklı özellikte fotoğraflar çekilebiliyor. Ayrıca bu bölümün üzerinde ikinci bir sabit kamera daha bulunuyor. Bu kameranın işlevi ise şimdilik bilinmiyor.

Arkadaki bu ilginç kamera sistemi dışında Nokia 10’un tasarımının Nokia 9 ile oldukça benzer olacağı söyleniyor. Snapdragon 845 yonga seti kullanan telefonun 18:9 ekrana sahip olacağı gelen bilgiler arasında.

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