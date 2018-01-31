Beş kameralı Nokia 10 görüldü

Adem Özdoğan

Nokia 10’un bu merak edilen arka kamerası, bugün sızdırılan yeni çizimler sayesinde görüldü. Şirkete yakın bir kaynağın bildiklerinden yola çıkarak hazırladığı bu çizimler, telefonun arka yüzünü gözler önüne seriyor.Bu çizime göre telefonun arka yüzünde farklı odağa sahip dört kameranın bulunduğu, dönen bir lens bölümü bulunuyor. Bu dört kameralı dönen bölümün altında ise ana arka kamera sabir bir şekilde yer alıyor.Kaynak tarafından paylaşılan bilgilere göre bu modüler lens bölümündeki kameralar dönerek arka kamera ile birlikte çalışıyor ve seçilen kameraya göre farklı özellikte fotoğraflar çekilebiliyor. Ayrıca bu bölümün üzerinde ikinci bir sabit kamera daha bulunuyor. Bu kameranın işlevi ise şimdilik bilinmiyor.Arkadaki bu ilginç kamera sistemi dışında Nokia 10’un tasarımının Nokia 9 ile oldukça benzer olacağı söyleniyor. Snapdragon 845 yonga seti kullanan telefonun 18:9 ekrana sahip olacağı gelen bilgiler arasında.