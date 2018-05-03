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Beşiktaş'a bir darbe de Talisca'dan

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırırsa Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile ilgili yapılan tüm planlar bozulacak.

03 Mayıs 2018, Perşembe 10:44
Beşiktaş'a bir darbe de Talisca'dan
Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi ile yetinmek zorunda kalması halinde, Anderson Talisca’nın bonservisini 21 milyon euro karşılığında Benfica’dan satın alma düşüncesinden vazgeçileceği belirtildi. Yetenekli futbolcunun da kariyerini İngiltere’de sürdürmek istediği iddia edildi.

Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica’dan satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiraladığı Anderson Talisca için sezon sonunu bekliyor.

Şampiyonluk umudu artık mucizelere kalan Siyah-Beyazlı takım ligi ikinci sırada bitirerek, Şampiyonlar Ligi’ne ön eleme turlarını geçerek katılma şansını yakalarsa Talisca’nın bonservisi için girişimde bulunulacak. Aksi halde ise satın alma opsiyonu 21 milyon euro olan Brezilyalı yıldız konusunda resmi bir adım atılmayacak.
 

KARTAL AVRUPA LİGİ'NE KATILIRSA, TALİSCA ALINMAYACAK


Daha önce bonservisini Benfica’dan alarak daha yüksek bir bedelle Brezilyalı yıldızı satma düşüncesini planları arasında tutan Beşiktaş Yönetimi, UEFA Avrupa Ligi’ne kalınması halinde Talisca defterini tamamen kapatacak. Kulüpten sızan haberlere göre Talisca’nın da önceliğinin Şampiyonlar Ligi olduğu öğrenilirken, yetenekli futbolcunun yeni sezonda Premier Lig’e gitmeyi çok istediği belirlendi.

Son iki yılda Şenol Güneş ile birlikte büyük çıkış yakalayan Anderson Talisca, Beşiktaş’ın sezon sonundaki durumuna göre hareket edecek. 31 Mayıs’ta opsiyonu biteceği için hem Benfica hem de Beşiktaş ile geleceği adına yakın temasta olan Brezilyalı futbolcunun, Avrupa’da istediği gibi bir takım bulamaması halinde Benfica’ya dönebileceği de iddia edildi.

Bir yandan Süper Lig’de kalan maçları kazanmanın hesaplarını diğer taraftan da transfer çalışmaları için düğmeye basan siyah-beyazlılar, Talisca’nın ayrılması durumunda 10 numara arayışlarına hız verecek.


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