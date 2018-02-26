Beşiktaş’a coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi Vodafone Park’ta 3-1 yenen Beşiktaş’ı taraftarlar tesiste yalnız bırakmadı.
Karşılaşma sonrası Nevzat Demir Tesisleri’ne gelen taraftarlar, takımlarını meşale yakarak ve tezahürat atarak karşıladı.
Teknik Direktör Şenol Güneş taraftarlara el sallayarak sevinçlerine ortak oldu. Siyah-beyazlıları taşıyan otobüsün güçlükle tesislere girmesinin ardından taraftarlar dağıldı.
(İsmail Bulut/İHA)
Beşiktaş - Fenerbahçe (Maç özeti)
Mehmet Nuri Turan