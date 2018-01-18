Beşiktaş'a Domagoj Vida şoku!

VIDA'NIN LİSANSI YETİŞMEDİ

PEPE SAKATLANDI!

Erdinç Şahin

'ta yabancı kontenjanı dolu olduğu için'nın lisansı henüz çıkarılamadı.Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Dinamo Kiev'den bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Domagoj Vida, siyah-beyazlıların Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Osmanlıspor maçı kadrosuna alınmadı.TFF'nin sitesine bakıldığında Hırvat futbolcuya henüz lisans çıkarılmadığı ortaya çıktı. Denys Boyko ve Aras Özbiliz'e takım arayan siyah-beyazlılar, Ukraynalı kalecinin Clubbe Brugge'le imzalaması durumunda Vida'yı maç kadrosuna yazacaktı. Ancak Boyko'nun transferden vazgeçmesiyle Vida'nın lisansı çıkarılamadı. Siyah-beyazlılar, haftasonundaki lig maçına kadar lisans sorununu çözmeye çalışacak.Siyah-beyazlılar'da taraftarlar merakla yeni transfer Vida'yı izlemeyi beklerken açıklanan kadrolar sonrası hayal kırıklığı yaşandı. Teknik direktörmaçında stoper ikilisi olarak Pepe ve Matej Mitrovic yer verirken, Portekizli yıldız Pepe 56. dakikada sakatlanarak yerini Talisca'ya bıraktı.