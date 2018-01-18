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Beşiktaş'a Domagoj Vida şoku!

Kartal'da yabancı kontejyanı sorunu... Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın lisansı henüz çıkarılamadı.

Beşiktaş'a Domagoj Vida şoku!
Beşiktaş'ta yabancı kontenjanı dolu olduğu için Vida'nın lisansı henüz çıkarılamadı. 

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Dinamo Kiev'den bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Domagoj Vida, siyah-beyazlıların Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Osmanlıspor maçı kadrosuna alınmadı.
 

VIDA'NIN LİSANSI YETİŞMEDİ


TFF'nin sitesine bakıldığında Hırvat futbolcuya henüz lisans çıkarılmadığı ortaya çıktı. Denys Boyko ve Aras Özbiliz'e takım arayan siyah-beyazlılar, Ukraynalı kalecinin Clubbe Brugge'le imzalaması durumunda Vida'yı maç kadrosuna yazacaktı.  Ancak Boyko'nun transferden vazgeçmesiyle Vida'nın lisansı çıkarılamadı. Siyah-beyazlılar, haftasonundaki lig maçına kadar lisans sorununu çözmeye çalışacak.
 

PEPE SAKATLANDI!


Siyah-beyazlılar'da taraftarlar merakla yeni transfer Vida'yı izlemeyi beklerken açıklanan kadrolar sonrası hayal kırıklığı yaşandı. Teknik direktör Şenol Güneş, Osmanlıspor maçında stoper ikilisi olarak Pepe ve Matej Mitrovic yer verirken, Portekizli yıldız Pepe 56. dakikada sakatlanarak yerini Talisca'ya bıraktı.

 


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