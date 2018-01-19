Beşiktaş'a golcü gelirse kim gidecek?

YA NEGREDO YA DA TOSIC!

RODGERS'TAN TOSİC YORUMU

Erdinç Şahin

'ta yabancı santrfor arayışı’de sürüyor. Başkanve yöneticilerile’da görüşmeleri yürütüyor ancak Kartal’ın halihazırda kadro mühendisliği sorunu var.Siyah beyazlıların şu an kadrosunda 14 yabancı var. Yani kontenjan dolu. Hatta bu yüzden şu ana kadar Vida’ya lisans çıkartılamadı. Ayrıcaile kriz yaşanıyor olsa da İstanbul’a getirilen Larin de kadroya katılacak. Bu iki oyuncu, çok büyük olasılıkla zaten ilk yarıda da bir ara kadro dışı bırakılan Ermeni kanat oyuncusuve Ukraynalı eldiven’nun yerini alacaklar.Ancak Beşiktaş bir yabancı golcüyü daha kadrosuna katarsa bu kez 1 yabancının daha dışarıda kalması gerekecek. Şu an en güçlü adaylar ise transfer teklifleri alanve. Burada da seçimi teknik heyet ile yönetim beraber yapacak.Celtic Menajeri Brendon Rodgers, Beşiktaş’tan Dusko Tosic’i transfer edecekleri yönündeki iddiaları yalanladı. Kuzey İrlandalı teknik adam, “” sorusuna “Adını ilk kez duydum. Böyle bir teklif yok” yanıtını verdi.