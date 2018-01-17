Beşiktaş'a Henrikh Mkhitaryan'da dev engel!

Erdinç Şahin

Ara transfer döneminde'a geleceği konuşulan'ın yıldızın hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.'ın menajeri'nun daha önce satılabileceğini söylediği Ermeni orta saha oyuncusu için bir başkakulübü'in de devreye girdiği öğrenildi.Mkhitaryan'ın menajeri, oyuncusunun geleceğine yönelik yaptığı açıklamada "" ifadelerini kullandı.United'la olan sözleşmesi 2020 yılında biten Mkhitaryan'ın buna rağmen artık takımda kalmak istemediği ve Arsenal'e gitmeye sıcak baktığı belirtildi.