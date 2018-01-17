Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Beşiktaş'a Henrikh Mkhitaryan'da dev engel!

Adı ara transfer döneminde Beşiktaş'la birlikte anılan Manchester United'ın yıldızı Henrikh Mkhitaryan hakkında İngiliz basını flaş bir iddia ortaya attı. Buna göre Ermeni orta sahanın transferinde Kara Kartal'ı dev bir rakip bekliyor.

Beşiktaş'a Henrikh Mkhitaryan'da dev engel!
Ara transfer döneminde Beşiktaş'a geleceği konuşulan Manchester United'ın yıldızı Henrikh Mkhitaryan hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kırmızı Şeytanlar'ın menajeri Jose Mourinho'nun daha önce satılabileceğini söylediği Ermeni orta saha oyuncusu için bir başka Premier Lig kulübü Arsenal'in de devreye girdiği öğrenildi.

Mkhitaryan'ın menajeri Mino Raiola, oyuncusunun geleceğine yönelik yaptığı açıklamada "Eğer Mkhitaryan Arsenal'e gitmezse United da Alexis Sanchez'i almayacak." ifadelerini kullandı.

United'la olan sözleşmesi 2020 yılında biten Mkhitaryan'ın buna rağmen artık takımda kalmak istemediği ve Arsenal'e gitmeye sıcak baktığı belirtildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Arda Turan'ın ilk paylaşımı Emre Belözoğlu

Arda Turan'ın ilk paylaşımı Emre Belözoğlu
Atiker Konyaspor’dan hakem tepkisi!

Atiker Konyaspor’dan hakem tepkisi!
Johnson’dan Rahman Baba’ya tavsiye

Johnson’dan Rahman Baba’ya tavsiye
15 yaşındaki Marta Kostyuk, Avustralya Açık’ta tarihe geçti!

15 yaşındaki Marta Kostyuk, Avustralya Açık’ta tarihe geçti!
Galatasaraylı Badou Ndiaye'ye flaş talip!

Galatasaraylı Badou Ndiaye'ye flaş talip!
Antalyaspor'da son dakika! Nasri ve Eto'o...

Antalyaspor'da son dakika! Nasri ve Eto'o...
Son dakika! Fenerbahçe'den Yiğithan Güveli açıklaması!

Son dakika! Fenerbahçe'den Yiğithan Güveli açıklaması!
Grandmedical Manisaspor, Taner Taşkın'a emanet

Grandmedical Manisaspor, Taner Taşkın'a emanet
Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları başladı

Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları başladı
Kasımpaşa, Senegalli forvet Diagne'yi kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Senegalli forvet Diagne'yi kadrosuna kattı
Milan, Fenerbahçe’nin gözdesi Gustavo Gomez’i gönderiyor!

Milan, Fenerbahçe’nin gözdesi Gustavo Gomez’i gönderiyor!