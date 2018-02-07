Beşiktaş'a iki müjde birden: Atiba ve Tosic

Erdinç Şahin

'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sakatlıkları geçentakımla çalıştı.BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktöryönetimindeki basına kapalı antrenmanda,karşısında görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularının ardından kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Siyah-Beyazlılar, son bölümde minyatür kale maç ve şut çalışması üzerinde durdu.karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.