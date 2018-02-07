Beşiktaş'a iki müjde birden: Atiba ve Tosic

Beşiktaş Kulübü
'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sakatlıkları geçen Atiba Hutchinson ve Dusko Tosic
takımla çalıştı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş
yönetimindeki basına kapalı antrenmanda, Gençlerbirliği
karşısında görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularının ardından kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Siyah-Beyazlılar, son bölümde minyatür kale maç ve şut çalışması üzerinde durdu.
Beşiktaş, Kardemir Karabükspor
karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Erdinç Şahin