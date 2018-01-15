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Beşiktaş'a Khouma Babacar transferinde rakip çıktı

Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Fiorentina'nın Senegalli forveti Khouma Babacar hakkında İngiliz basını flaş bir iddia ortaya attı. Buna göre Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, 24 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak üzere.

Beşiktaş'a Khouma Babacar transferinde rakip çıktı
Ara transfer döneminde adı sıklıkla Beşiktaş'la anılan Fiorentina'nın Senegalli forveti Khouma Babacar hakkında İngiliz basını flaş bir iddia ortaya attı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, 24 yaşındaki golcüye imza attırmaya çok yakın.

Haberde daha önce West Ham United'dan Diafra Sakho'yu kadrosuna katmaya çalışan Crystal Palace'ın bu transferden vazgeçtiği ve rotasını Beşiktaş'ın da ilgilendiği Babacar'a çevirdiği ortaya çıktı.

Menajer David Moyes'un çok istediği oyuncu için Palace yönetiminin tam 15 milyon sterlini (77 milyon TL) gözden çıkardığı öğrenildi.


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