Beşiktaş'a Khouma Babacar transferinde rakip çıktı

Erdinç Şahin

Ara transfer döneminde adı sıklıkla'la anılan'nın Senegalli forvetihakkında İngiliz basını flaş bir iddia ortaya attı.İngilizgazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göreekiplerinden, 24 yaşındaki golcüye imza attırmaya çok yakın.Haberde daha önce'dan'yu kadrosuna katmaya çalışan Crystal Palace'ın bu transferden vazgeçtiği ve rotasını Beşiktaş'ın da ilgilendiği Babacar'a çevirdiği ortaya çıktı.Menajer'un çok istediği oyuncu için Palace yönetiminin tamgözden çıkardığı öğrenildi.