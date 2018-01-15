Beşiktaş'a Khouma Babacar transferinde rakip çıktı

Ara transfer döneminde adı sıklıkla Beşiktaş
'la anılan Fiorentina
'nın Senegalli forveti Khouma Babacar
hakkında İngiliz basını flaş bir iddia ortaya attı.
İngiliz Daily Mail
gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Premier Lig
ekiplerinden Crystal Palace
, 24 yaşındaki golcüye imza attırmaya çok yakın.
Haberde daha önce West Ham United
'dan Diafra Sakho
'yu kadrosuna katmaya çalışan Crystal Palace'ın bu transferden vazgeçtiği ve rotasını Beşiktaş'ın da ilgilendiği Babacar'a çevirdiği ortaya çıktı.
Menajer David Moyes
'un çok istediği oyuncu için Palace yönetiminin tam 15 milyon sterlini (77 milyon TL)
gözden çıkardığı öğrenildi.
Erdinç Şahin