Beşiktaş'a kötü haber! Anderson Talisca başvurusu reddedildi

Erdinç Şahin

maçında sarı kart cezası yüzünden oynayamayacak olaniçintarafından yapılan iptal başvurusu reddedildi.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 22.02.2018 tarih ve 53 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.Kulübünün, 17.02.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayıile cezalandırılmasına,Kulübünün, 16.02.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaKulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayıile cezalandırılmasına,'nin, 16.02.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaantrenörü'in, müsabaka hakemine yönelik ihraç öncesi ve sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdirenveile cezalandırılmasınaAynı müsabakada'nin sporcusu, müsabakada görmüş olduğu sarı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin'nin, 17.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayıile cezalandırılmasına,sporcusu'nin, 19.02.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyleile cezalandırılmasına,'nin, 18.02.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında kulüp sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdirenile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaBaşkanı'in, kulübün sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdirenile cezalandırılmasına,Kulübünün, 18.02.2018 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayıile cezalandırılmasına,Kulübünün, 17.02.2018 tarihinde oynanan GRAND MEDICAL MANİSASPOR - ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayıile cezalandırılmasına,Kulübü antrenörü'ın, 18.02.2018 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,sporcusu'ın, 16.02.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,SPOR Kulübünün, 18.02.2018 tarihinde oynanan ETİMESGUT BLD.SPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayıile ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaKulübü sporcusu'nin, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdirenveile cezalandırılmasına,'nin, 18.02.2018 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş. - KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayıile cezalandırılmasına,Kulübü hakkında, 18.02.2018 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYESPOR-AFJET AFYONSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, saha olayları nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığındanKulübünün, 18.02.2018 tarihinde oynanan KARŞIYAKA - HACETTEPE SPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayıVEile cezalandırılmasına,Kulübü yöneticisi'ün, 18.02.2018 tarihinde oynanan ORHANGAZİ BLD.SPOR - BAYRAMPAŞA TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından ve müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaKulübü'nün, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdirenveile cezalandırılmasına,Kulübünün, 18.02.2018 tarihinde oynanan ORHANGAZİ BLD. SPOR - BAYRAMPAŞA TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayıile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaKulübünün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,Kulübü teknik sorumlusu'in, 18.02.2018 tarihinde oynanan KEMERSPOR 2003-YOMRASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdirenveile cezalandırılmasına,Kulübü sporcusu'nin, 18.02.2018 tarihinde oynanan ERBAASPOR-BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdirenveile cezalandırılmasına,Kulübünün, 18.02.2018 tarihinde oynanan ERZİN BELEDİYESPOR-ÇATALCASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyleile cezalandırılmasına,Kulübü idarecisi'ın, 18.02.2018 tarihinde oynanan KIRIKHANSPOR-YENİ ORDUSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdirenveile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaKulübü antrenörü'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdirenveile cezalandırılmasına,Kulübünün, 18.02.2018 tarihinde oynanan YEŞİL BURSA A.Ş. - ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayıile cezalandırılmasına,Kulübünün, 18.02.2018 tarihinde oynanan TİRE 1922 SPOR-ANKARA DEMİRSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,Kulübü sporcusu'nun, 18.02.2018 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR-ERGENE VELİMEŞE SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyleile cezalandırılmasına,Kulübünün, 18.02.2018 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BLD. SPOR-ANADOLU BAĞCILARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaKulübünün, akreditasyon sisteminin TFF talimatlarına uygun olarak işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,Kulübünün, 18.02.2018 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BLD. SPOR-ANADOLUBAĞCILARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,'nin, 18.02.2018 tarihinde oynanan UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. - CİZRESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayıile cezalandırılmasına,Kulübü sporcusu'ın, 17.02.2018 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-ESKİŞEHİRSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyleile cezalandırılmasına,sporcusu'nün, 16.02.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,Kulübü sporcusu'nın, 18.02.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-EVKUR YENİ MALATYASPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,Kulübü sporcusu'ın, 18.02.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-EVKUR YENİ MALATYASPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaKulübü sporcusu'in, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,sporcusu'ın, 17.02.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-GAZİANTEPSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,sporcusu'ün, 17.02.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-GAZİANTEPSPOR U21 Ligi müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,sporcusu'in, 17.02.2018 tarihinde oynanan GRANDMEDICAL MANİSASPOR-ADANASPOR A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyleile cezalandırılmasına,sporcusu'un, 18.02.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyleile cezalandırılmasına,Bölgesel Gözlemci'in, olay tarihinde yürürlükte olan Merkez Hakem Kurulu Talimatının 35/1. fıkrasına aykırı eylemi nedeniyleile cezalandırılmasına,Karar verilmiştir.PFDK BaşkanıAv. E. Polat YILMAZ