Beşiktaş'a kötü haber: Oğuzhan Özyakup derbide yok!

TOLGAY ARSLAN KADROYA GİREBİLİR

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Erdinç Şahin

karşı karşıya geliyor. Zirve yarışında oldukça kritik olan derbi maçına saatler kala Beşiktaş Oğuzhan Özyakup haberiyle sarsıldı.'nin cezalı olduğu dev maçta Oğuzhan Özyakup da mide rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyecek...Siyah-Beyazlılar'ın kaptanımide rahatsızlığı nedeniylemaçı kadrosundan çıkarıldı.'in Oğuzhan yerine kimi oynatacağı ise merak konusu. Ama tahminler'dan yana...: Fabri, Gökhan, Vida, Tosic, Adriano, Medel, Atiba, Quaresma, Tolgay, Babel, Love: Volkan, Isla, Neto, Neustadter, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Giuliano, Aatif, Fernandao