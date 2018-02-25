Beşiktaş'a kötü haber: Oğuzhan Özyakup derbide yok!

Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş Fenerbahçe
karşı karşıya geliyor. Zirve yarışında oldukça kritik olan derbi maçına saatler kala Beşiktaş Oğuzhan Özyakup haberiyle sarsıldı. Anderson Talisca ve Pepe
'nin cezalı olduğu dev maçta Oğuzhan Özyakup da mide rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyecek...
TOLGAY ARSLAN KADROYA GİREBİLİR
Siyah-Beyazlılar'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup
mide rahatsızlığı nedeniyle Fenerbahçe
maçı kadrosundan çıkarıldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş
'in Oğuzhan yerine kimi oynatacağı ise merak konusu. Ama tahminler Tolgay Arslan
'dan yana...
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş
: Fabri, Gökhan, Vida, Tosic, Adriano, Medel, Atiba, Quaresma, Tolgay, Babel, Love
Fenerbahçe
: Volkan, Isla, Neto, Neustadter, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Giuliano, Aatif, Fernandao
Erdinç Şahin