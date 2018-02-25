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Beşiktaş'a kötü haber: Oğuzhan Özyakup derbide yok!

Beşiktaş'ın orta sahadaki önemli isimlerinden Oğuzhan Özyakup, mide rahatsızlığı nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

25 Şubat 2018, Pazar 17:28
Beşiktaş'a kötü haber: Oğuzhan Özyakup derbide yok!
Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Zirve yarışında oldukça kritik olan derbi maçına saatler kala Beşiktaş Oğuzhan Özyakup haberiyle sarsıldı. Anderson Talisca ve Pepe'nin cezalı olduğu dev maçta Oğuzhan Özyakup da mide rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyecek...
 

TOLGAY ARSLAN KADROYA GİREBİLİR


Siyah-Beyazlılar'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup mide rahatsızlığı nedeniyle Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Oğuzhan yerine kimi oynatacağı ise merak konusu. Ama tahminler Tolgay Arslan'dan yana...
 

İŞTE MUHTEMEL 11'LER


Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Vida, Tosic, Adriano, Medel, Atiba, Quaresma, Tolgay, Babel, Love

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neto, Neustadter, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Giuliano, Aatif, Fernandao

 


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