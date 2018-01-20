Beşiktaş'a müjdeli haber! 45 milyon TL geldi

AĞUSTOSTAN AĞUSTOSA 12 MİLYON

BAŞKA SATIŞLARIN DA ELİ KULAĞINDA

Erdinç Şahin

Yaklaşık 5 yıldır vadesi geçmiş borçlarla boğuşan’ın finansal toparlanma dönemi,’un satışıyla hızlı bir ivme kazanmıştı.ve’ndan alınmaya çalışılan 96.4 milyon dolarlık kredinin henüz onaylanmamış olması,gelirlerinin de haziranda hesaba geçecek olması nedeniyleekonomik açıdan sıkıntılı bir dönem yaşıyordu.’un satışı yönetimin bu anlamda derin bir nefes almasına yol açtı.Bu para özellikle oyuncuların ve personelin içerideki 1’er aylık alacaklarının ödenmesi açısından yönetime soluk oldu.’u 22 milyon euro artı 4 milyon euro da bonusla satan, paranın 10 milyon eurosunu peşin, kalan 12 milyon eurosunu da ağustos ayından bir dahaki ağustos ayına 2 taksit halinde almak için anlaşmıştı.Yine anlaşma gereği Cenk Tosun’un bonservisinin çıkartılmasından sonra 10 gün içinde para Kartal’ın hesabına yatacaktı.dün bu sürenin dolmasıyla birlikte parayı Beşiktaş’ın banka hesabına geçti. Yönetim TL bazında 45 milyon lirayı aşan bu kaynağı kullanarak hafta içinde yükümlülüklerini yerine getirecek.Oyuncularına ve çalışanlarına en son yılbaşından önce Kasım ayının ödemelerini yapan Beşiktaş’ta, Aralık ödemeleri ise bekletiliyordu. Cenk Tosun’dan gelen parayla birlikte bu hafta içinde ödemelerin yapılması bekleniyor. Beşiktaş Yönetimi bu parayı transferde kullanmayı düşünmüyor. Transferde ödemeler kulübün diğer kaynaklarına göre ayarlanacak. Siyah-Beyazlı yönetim talipleri olan bazı oyuncuları da gönderip, mali girdileri artırmayı planlıyor.