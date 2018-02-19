Beşiktaş'a Münih'te yoğun ilgi

Erdinç Şahin

'ndan kalkan özel uçaklagelen Siyah-Beyazlılar, buradan kamp yapacağı otele geçti.Kafilenin otele girişinde toplanantaraftarlar futbolculara büyük ilgi gösterirken, Portekizli yıldıztaraftarların fotoğraf çekilme isteğini kırmadı.Beşiktaş'ta eksik futbolcu bulunmazken, başkan Fikret Orman, 2. başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerden Metin Albayrak, Ahmet Ürkmezgil, Hüseyin Mican ve Berk Hacıgüzeller de kafilede yer aldı.Siyah-beyazlılar son çalışmasını TSİ 21:30'da Allianz Arena'da yapacak. Antrenman öncesi teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.