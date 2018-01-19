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Beşiktaş'a Negredo ve Quaresma için 25 milyon euroluk teklif!

Cenk’i 27 milyon euroya satan Beşiktaş’ın diğer golcüsü Negredo’ya da Çin’den 10 milyon euroluk teklif var. ‘Asla gitmem’ diyen Q7’ye ise 15 milyon bonservis, 7 milyon euro yıllık maaş teklif edildi.

Beşiktaş'a Negredo ve Quaresma için 25 milyon euroluk teklif!
Transferin en hareketli kulübü Beşiktaş’ta her an sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Yurt dışında bulunan ve bu konudaki görüşmeleri sürdüren Başkan Fikret Orman’ın almaktan çok satmak konusunda pazarlıklar yaptığı bildirildi.

İskoç ekibi Celtic’in yanı sıra İngiliz kulüplerinin de ciddi tekliflerde bulunduğu Tosic, ilk ayrılacak isimlerin başında. Bu oyuncuya 3 milyon pound teklif eden İngilizler, fiyatı 4’e çıkartırsa Orman el sıkışacak. Ancak Beşiktaş’ta ayrılması muhtemel isimler bununla sınırlı değil. Diğer yıldızlara da çok cazip teklifler var.
 

FORVET PEKTEMEK’E KALACAK GİBİ


Sezon başında İspanya’dan getirilen ancak ilk yarıda bekleneni veremeyen Negredo’yu da Çinliler istiyor. İspanyol Boğası’na ismi açıklanmayan bir Çin kulübünün 10 milyon euro teklif ettiği bildirildi. Cenk Tosun’u 27 milyon euroya satan Beşiktaş, Negredo konusuna şu anda sıcak bakmıyor. Çünkü elinde Mustafa Pektemek dışında golcü kalmıyor.

Fikret Orman ancak Teknik Direktör Şenol Güneş’in istediği golcüleri getirebilirse Negredo’ya izin çıkabilir. Onun dışında gönderilmesi şu an için zor. 
 

QUARESMA İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR


Her ne kadar Quaresma tarafından tepkiyle karşılansa da Çin kulüpleri, Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için yarışıyor. Çin’den bu oyuncu için en son Beşiktaş’a teklif edilen rakam 15 milyon euro. Quaresma’ya da sezonluk 7 milyon verilecek. Ancak ‘Daha önce para için Katar’a gittim, bir daha gitmem’ diye direten Q7’nin ikna edilmesi gerekiyor. Beşiktaş yönetimi ise bu cazip teklifi değerlendirme düşüncesinde. Fakat Quaresma’nın kararı belirleyici olacak. Portekizli yıldızın şu an tavrı kalmaktan yana.
 


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