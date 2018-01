Beşiktaş'a Negredo ve Quaresma için 25 milyon euroluk teklif!

FORVET PEKTEMEK’E KALACAK GİBİ

QUARESMA İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR

Erdinç Şahin

Transferin en hareketli kulübü’ta her an sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Yurt dışında bulunan ve bu konudaki görüşmeleri sürdüren Başkan’ın almaktan çok satmak konusunda pazarlıklar yaptığı bildirildi.İskoç ekibi’in yanı sıra İngiliz kulüplerinin de ciddi tekliflerde bulunduğu, ilk ayrılacak isimlerin başında. Bu oyuncuya 3 milyon pound teklif eden İngilizler, fiyatı 4’e çıkartırsa Orman el sıkışacak. Ancak Beşiktaş’ta ayrılması muhtemel isimler bununla sınırlı değil. Diğer yıldızlara da çok cazip teklifler var.Sezon başında’dan getirilen ancak ilk yarıda bekleneni veremeyen’yu daistiyor. İspanyol Boğası’na ismi açıklanmayan bir Çin kulübünün 10 milyon euro teklif ettiği bildirildi.’u 27 milyon euroya satan Beşiktaş, Negredo konusuna şu anda sıcak bakmıyor. Çünkü elindedışında golcü kalmıyor.Fikret Orman ancak Teknik Direktör’in istediği golcüleri getirebilirse Negredo’ya izin çıkabilir. Onun dışında gönderilmesi şu an için zor.Her ne kadartarafından tepkiyle karşılansa da Çin kulüpleri, Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için yarışıyor. Çin’den bu oyuncu için en son Beşiktaş’a teklif edilen rakam 15 milyon euro. Quaresma’ya da sezonluk 7 milyon verilecek. Ancak ‘Daha önce para için Katar’a gittim, bir daha gitmem’ diye direten Q7’nin ikna edilmesi gerekiyor. Beşiktaş yönetimi ise bu cazip teklifi değerlendirme düşüncesinde. Fakat Quaresma’nın kararı belirleyici olacak. Portekizli yıldızın şu an tavrı kalmaktan yana.