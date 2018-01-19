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Beşiktaş'a Pepe'den kötü haber

Osmanlı maçında adalesinde ağrı hisseden Portekizli yıldızın, Antalya maçına yetişmesi zor gözüküyor. Vida’ya da kontenjanda henüz yer açılamadığı için savunmada Tosiç-Mitroviç ikilisinin oynaması yüksek ihtimal.

Beşiktaş'a Pepe'den kötü haber
Antalya kampında adalesi gerilen ve bu yüzden Beşiktaş’ın son üç idmanına katılamayan Pepe, eski sağlığına kavuştuktan sonra Osmanlıspor karşılaşmasında ilk 11’de sahne almıştı.

Ancak Osmanlı karşılaşmasının ikinci yarısında adalesini tutan Portekizli yıldız, 56. dakikada yerini Anderson Talisca’ya bırakmıştı. Sağlık heyetinin hemen tedavi altına aldığı tecrübeli stoperin dinlendirilmesi gerektiği ve bu sebepten pazar günkü Antalyaspor deplasmanında oynamasının zor olduğu öğrenildi.
 

SIKINTI KALECİ BOYKO


Bunun yanı sıra kaleci Denys Boyko’nun, Club Brugge’a kiralık olarak gitmesinin henüz gerçekleşmemesi nedeniyle yeni transfer Vida’ya da, yabancı kontenjanında yer açılamadı. Bu yüzden Şenol Güneş’in, savunma hattında sıkıntı yaşayacağı ve bu bölgede Dusko Tosiç ile Mitrovic’i oynatmayı planladığı ifade edildi.


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