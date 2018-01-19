Beşiktaş'a Pepe'den kötü haber

SIKINTI KALECİ BOYKO

Erdinç Şahin

kampında adalesi gerilen ve bu yüzden’ın son üç idmanına katılamayaneski sağlığına kavuştuktan sonra Osmanlıspor karşılaşmasında ilk 11’de sahne almıştı.Ancakkarşılaşmasının ikinci yarısında adalesini tutanyıldız, 56. dakikada yerinibırakmıştı. Sağlık heyetinin hemen tedavi altına aldığı tecrübeli stoperin dinlendirilmesi gerektiği ve bu sebepten pazar günküdeplasmanında oynamasının zor olduğu öğrenildi.Bunun yanı sıra kaleci’a kiralık olarak gitmesinin henüz gerçekleşmemesi nedeniyle yeni transfer’ya da, yabancı kontenjanında yer açılamadı. Bu yüzden’in, savunma hattında sıkıntı yaşayacağı ve bu bölgede’i oynatmayı planladığı ifade edildi.