Beşiktaş'a Pepe'den kötü haber

Antalya
kampında adalesi gerilen ve bu yüzden Beşiktaş
’ın son üç idmanına katılamayan Pepe,
eski sağlığına kavuştuktan sonra Osmanlıspor karşılaşmasında ilk 11’de sahne almıştı.
Ancak Osmanlı
karşılaşmasının ikinci yarısında adalesini tutan Portekizli
yıldız, 56. dakikada yerini Anderson Talisca’ya
bırakmıştı. Sağlık heyetinin hemen tedavi altına aldığı tecrübeli stoperin dinlendirilmesi gerektiği ve bu sebepten pazar günkü Antalyaspor
deplasmanında oynamasının zor olduğu öğrenildi.
SIKINTI KALECİ BOYKO
Bunun yanı sıra kaleci Denys Boyko’nun, Club Brugge
’a kiralık olarak gitmesinin henüz gerçekleşmemesi nedeniyle yeni transfer Vida
’ya da, yabancı kontenjanında yer açılamadı. Bu yüzden Şenol Güneş
’in, savunma hattında sıkıntı yaşayacağı ve bu bölgede Dusko Tosiç ile Mitrovic
’i oynatmayı planladığı ifade edildi.
Erdinç Şahin