Beşiktaş'a süper golcü Raul Jimenez!

AYRILMAK İSTİYOR!

Erdinç Şahin

Siyah-Beyazlı formayla bu sezon sergilediği başarılı performansla Avrupa devlerini peşine takan’a İngiltere Premier Lig ekibitalip olmuştu.26 yaşındaki futbolcu için 25 milyon Pound’luk (128 milyon TL) teklifediyen ve İngiliz temsilcisiyle ödeme koşulları ile bonus konusunu görüşen Beşiktaş Yönetimi, bir yandan da bu futbolcunun yerini doldurmak için düğmeye bastı.’ın, Portekiz devi Benfica’nın Meksikalı yıldızı’in peşine düştüğü ortaya çıktı.’den 2 sezon önce Benfica’ya 22 milyon Euro (100 milyon TL) karşılığında transfer edilenfutbolcunun, forma yarışındagerisinde kalması sebebiyle ayrılığa olumlu baktığı belirlendi. Portekiz basınında çıkan iddialara göre Beşiktaş’ın Benfica’yla ilk teması kurduğu ve tarafların bu konuda görüşmelere başladığı bildirildi.