Beşiktaş'a sürpriz ziyaret!

Devler Ligi'nde Bayern Münih
'le Allianz Arena'da karşılaşacak olan Beşiktaş
, dün Almanya'ya gitti.
Kara Kartal'ı Münih
'te kaldığı otelde sürpriz bir isim ziyaret etti.
Beşiktaş'ın şampiyonlar Ligi'nde oynayacak kadar kaliteli kadrosu olmadığını öne sürerek takımdan ayrılan Mario Gomez
, Siyah-Beyazlı kafileyi ziyaret etti. Golcü futbolcu eskim arkadaşlarıyla hasret gidererek Bayern Münih karşısında başarılar diledi.
Mario Gomez
, teknik direktörlüğünü Tayfun Korkut'un yaptığı Stuttgart'la
kümede kalma mücadelesi veriyor.
Erdinç Şahin