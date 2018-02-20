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Beşiktaş'a sürpriz ziyaret!

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Bayern Münih'le karşılaşacak olan Beşiktaş'ı sürpriz bir isim ziyaret etti.

Beşiktaş'a sürpriz ziyaret!
Devler Ligi'nde Bayern Münih'le Allianz Arena'da karşılaşacak olan Beşiktaş, dün Almanya'ya gitti.

Kara Kartal'ı Münih'te kaldığı otelde sürpriz bir isim ziyaret etti.

Beşiktaş'ın şampiyonlar Ligi'nde oynayacak kadar kaliteli kadrosu olmadığını öne sürerek takımdan ayrılan Mario Gomez, Siyah-Beyazlı kafileyi ziyaret etti. Golcü futbolcu  eskim arkadaşlarıyla hasret gidererek Bayern Münih karşısında başarılar diledi.

Mario Gomez, teknik direktörlüğünü Tayfun Korkut'un yaptığı Stuttgart'la kümede kalma mücadelesi veriyor.


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