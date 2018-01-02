Beşiktaş-Adalar vapur seferleri kaldırıldı

Yaz aylarında ‘Kabataş Martı Projesi’
nin başlaması üzerine Adalar-Kabataş
vapur hattı iptal edildi ve yerine Beşiktaş-Adalar
vapur hattı açıldı. İstanbul Şehir Hatları
, bugünden itibaren kış boyunca Beşiktaş-Adalar vapur hattının da yapılmayacağını duyurdu.
Vatandaşlar, İstanbul Şehir Hatları’nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya tepki gösterdi.
'VATANDAŞIN İHTİYAÇLARI GÖZARDI EDİLİYOR'
Sözcü'nün aktardığına göre, Adalar Savunmas
ı'ndan Ömer Süvari, seferlerin ‘az yolcu olması ve gelir getirmemesi’ gerekçesiyle iptal edildiğini belirterek, “Yaz aylarında milyonlarca insanı Adalar'a taşıyan ve büyük gelir elde eden Şehir Hatları işletmesi, iş kışın da Adalar'da yaşayanların ihtiyaçlarına gelince kamu çıkarı, vatandaşın ihtiyaçları gibi konuları gözardı ediyor ve ulaşım hakkını yok sayıyor” dedi.
Nazlı Erdol