Beşiktaş-Adalar vapur seferleri kaldırıldı

'VATANDAŞIN İHTİYAÇLARI GÖZARDI EDİLİYOR'

Nazlı Erdol

Yaz aylarında ‘nin başlaması üzerinevapur hattı iptal edildi ve yerinevapur hattı açıldı., bugünden itibaren kış boyunca Beşiktaş-Adalar vapur hattının da yapılmayacağını duyurdu.Vatandaşlar, İstanbul Şehir Hatları’nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya tepki gösterdi.Sözcü'nün aktardığına göre,ı'ndan Ömer Süvari, seferlerin ‘az yolcu olması ve gelir getirmemesi’ gerekçesiyle iptal edildiğini belirterek, “Yaz aylarında milyonlarca insanı Adalar'a taşıyan ve büyük gelir elde eden Şehir Hatları işletmesi, iş kışın da Adalar'da yaşayanların ihtiyaçlarına gelince kamu çıkarı, vatandaşın ihtiyaçları gibi konuları gözardı ediyor ve ulaşım hakkını yok sayıyor” dedi.