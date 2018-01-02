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Beşiktaş-Adalar vapuru yaz tarifesiyle birlikte yeniden başlayacak

Şehir Hatları’nın kış döneminde yolcu azlığı nedeniyle karşılıklı olarak kaldırılan Beşiktaş-Adalar vapur seferlerinin, yaz tarifesiyle yeniden başlayacağı belirtildi

Beşiktaş-Adalar vapuru yaz tarifesiyle birlikte yeniden başlayacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Adalar/Adalar-Beşiktaş seferleri, kış döneminde olumsuz hava koşullarında motor seferlerinin iptal edilmek durumunda kalınması ve yolcu yoğunluğunun olmaması nedeniyle 3 Haziran’a kadar kış tarifesi döneminde seferler yapılmayacak.

Seferler yaz tarifesiyle birlikte yeniden başlayacak.

1 OCAK'TAN İTİBAREN YAPILMAYACAK


Geçen yıl Beşiktaş-Adalar hattında ocakta 2 bin 413, şubatta 3 bin 14, martta 4 bin 280, nisanda 7 bin 578, mayısta 9 bin 677, haziranda 16 bin 574, temmuzda 24 bin 479, ağustosta 23 bin 368, eylülde 16 bin 308, ekimde 8 bin 773, kasımda 5 bin 941, aralıkta 5 bin 266, Adalar-Beşiktaş hattında ise ocakta 4 bin 22, şubatta 4 bin 897, martta 7 bin 473, nisanda 12 656, mayısta 13 bin 663, haziranda 27 bin 319, temmuzda 41 bin 825, ağustosta 35 bin 22, eylülde 32 bin 967, ekimde 22 bin 765, kasımda 16 bin 244, aralıkta da 14 bin 63 yolcu taşındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerden Şehir Hatları, 29 Aralık 2017’de resmi Twitter hesabından 1 Ocak’tan itibaren Beşiktaş-Adalar seferlerinin kış dönemi boyunca yapılmayacağını, Anadolukavağı-Üsküdar ve Rumelikavağı-Eminönü hatlarında da talep olmayan seferlerin kaldırılacağını duyurmuştu. 

İSTANBUL (AA) 

Beşiktaş-Adalar vapur seferleri kaldırıldıBeşiktaş-Adalar vapur seferleri kaldırıldı

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