Beşiktaş-Ado Den Haag maçı özeti

NEGREDO PENALTI KAÇIRDI

Mehmet Nuri Turan

Antalya’da hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Den Haag’la 2-2 berabere kaldı.Kartal’ın golleri Caner ve Atiba’dan geldi.Mücadeleye Tolga, Gökhan, Mitrovic, Vida, Caner, Necip, Medel, Oğuzhan, Orkan, Lens ve Negredo 11’yle başlayan siyah-beyazlılar, ilk yarıda Johnsen’in gollerine engel olamadı ve 2-0 geriye düştü.Beşiktaş, Negredo’nun ayağından 1 de penaltı kaçırdı. Beşiktaş, ikinci yarıda Caner ve Atiba’nın kaydettiği gollerle eşitliği yakaladı ve mücadele 2-2 sonuçlandı. Yeni transfer Vida, 87 dakika sahada kaldı.Beşiktaş kamptaki diğer hazırlık karşılaşmasını 11 Ocak’ta Arnavutluk temsilcisi Skenderbeu ile yapacak.(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)