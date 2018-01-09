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Beşiktaş-Ado Den Haag maçı özeti

İkinci yarı çalışmaları için Antalya’da kamp yapan Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ado Den Haag’la hazırlık maçında karşı karşıya geldi

Beşiktaş-Ado Den Haag maçı özeti
Antalya’da hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Den Haag’la 2-2 berabere kaldı.Kartal’ın golleri Caner ve Atiba’dan geldi.

Mücadeleye Tolga, Gökhan, Mitrovic, Vida, Caner, Necip, Medel, Oğuzhan, Orkan, Lens ve Negredo 11’yle başlayan siyah-beyazlılar, ilk yarıda Johnsen’in gollerine engel olamadı ve 2-0 geriye düştü.

NEGREDO PENALTI KAÇIRDI


Beşiktaş, Negredo’nun ayağından 1 de penaltı kaçırdı. Beşiktaş, ikinci yarıda Caner ve Atiba’nın kaydettiği gollerle eşitliği yakaladı ve mücadele 2-2 sonuçlandı. Yeni transfer Vida, 87 dakika sahada kaldı.

Beşiktaş kamptaki diğer hazırlık karşılaşmasını 11 Ocak’ta Arnavutluk temsilcisi Skenderbeu ile yapacak.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)


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