Beşiktaş aradığını buldu! Atiba'nın yerine o geliyor...
Beşiktaş, Osmanlıspor ile maçı olması nedeniyle Musa Çağıran dosyasını lig bitimine bırakacak. Forvette de Demba Ba ve Burak Yılmaz üzerinde duran siyah-beyazlılar, Bayern Münih’in sağ beki Rafinha’dan, kulübüyle sözleşme yenilemesi nedeniyle vazgeçti.
Skorer'den Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Geçen sezon da Siyah-Beyazlı takımın gündeminde olan tecrübeli futbolcunun durumunun ancak lig bitiminden sonra netlik kazanacağı ifade edildi. Beşiktaş Yönetimi, Osmanlıspor ile maçı olduğu için Musa dosyasını lig bittikten sonra açmaya hazırlanıyor.
Çalışmalarına forvet bölgesinden başlayan ve Demba Ba ile Burak Yılmaz’ı transfer listesinde tutan siyah-beyazlı kulüp, bu oyuncular için sezon biter bitmez harekete geçecek. Transfer önceliğini Türkiye ligini yakından tanıyan isimler üzerinde kuran Beşiktaş, sağ bek için bir süre önce gündemine aldığı Bayern Münih’te oynayan Rafinha’dan, kulübüyle sözleşmesini uzatması nedeniyle vazgeçti.
ŞENOL GÜNEŞ'İN TERCİHLERİ
Önce forvet hattını değiştirmek isteyen ve bu nedenle Demba Ba ile Burak Yılmaz isimlerini transfer listesine ekleyen Beşiktaş Transfer Komitesi, Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda çalışmaların devam ettiriyor. Siyah-beyazlılar, transfer bütçesini de takımdan birkaç oyuncuyu satarak çıkarmaya çalışacak.