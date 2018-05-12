Beşiktaş aradığını buldu! Atiba'nın yerine o geliyor...

ŞENOL GÜNEŞ'İN TERCİHLERİ

Erdinç Şahin

Yeni sezon transfer çalışmaları ve planlamalarına başlayan’ta,’nın alternatifi olarakdüşünüldü.Skorer'den Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Geçen sezon da Siyah-Beyazlı takımın gündeminde olan tecrübeli futbolcunun durumunun ancak lig bitiminden sonra netlik kazanacağı ifade edildi. Beşiktaş Yönetimi, Osmanlıspor ile maçı olduğu için Musa dosyasını lig bittikten sonra açmaya hazırlanıyor.Çalışmalarına forvet bölgesinden başlayan ve’ı transfer listesinde tutan siyah-beyazlı kulüp, bu oyuncular için sezon biter bitmez harekete geçecek. Transfer önceliğini Türkiye ligini yakından tanıyan isimler üzerinde kuran Beşiktaş, sağ bek için bir süre önce gündemine aldığı’te oynayan’dan, kulübüyle sözleşmesini uzatması nedeniyle vazgeçti.Önce forvet hattını değiştirmek isteyen ve bu nedenleileisimlerini transfer listesine ekleyen Beşiktaş Transfer Komitesi,’in raporu doğrultusunda çalışmaların devam ettiriyor. Siyah-beyazlılar, transfer bütçesini de takımdan birkaç oyuncuyu satarak çıkarmaya çalışacak.