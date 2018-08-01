Beşiktaş B36 Torshavn maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana siyah-beyazlı ekip, ısınma hareketleriyle başladı. Siyah-beyazlılar daha sonra 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yaptı.
Atiba Hutchinson takımdan ayrı bireysel çalışırken izinli olan Domagoj Vida çalışmaya katılmadı.
AA