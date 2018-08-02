Beşiktaş -B36 Torshavn maçı özeti

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rövanş mücadelesinde Beşiktaş, Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı konuk etti. Rakibini gole boğan Siyah-Beyazlı ekip sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

RAKİP LİNZ OLDU

Beşiktaş'ın 3. ön eleme turundaki rakibi Avusturya ekibi LASK Linz oldu.

MAÇ ÖZETİ

90+2 DK: GOL! Beşiktaş 6-0 B36 Torshavn

Beşiktaş penaltıdan golü buluyor.

79.DK: GOL! Beşiktaş 5-0 B36 Torshavn

Sağ kanattan gelişen atakta Gökhan Töre, Vagner Love ile verkaç yapıp sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı ve pasını kale içindeki Larin'e gönderdi, Kanadalı golcü affetmedi ve skoru 5-0 yaptı.

74.DK: GOL! Beşiktaş 4-0 B36 Torshavn

Golü atan isim Oğuzhan Özyakup

61.DK: GOL! Beşiktaş 3-0 B36 Torshavn

Cyle Larin şov devam ediyor! Caner Erkin'in soldan çizgiye inip yaptığı ortaya Larin yükselip kafayı vurdu, top ağlarla buluştu. Kanadalı golcü kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı.

46.DK: Beşiktaş ikinci yarıya değişiklikle başladı. Oğuzhan Özyakup oyuna girerken stoper Fatih Aksoy kenara geldi.

-İLK YARI SONA ERDİ-

43.DK: GOL! Beşiktaş 2-0 B36 Torshavn

Golü atan isim Caner Erkin!

31.DK: GOL Beşiktaş 1-0 B36 Torshavn

Beşiktaş aradığı golü buldu. Uzun süre paslaşan siyah-beyazlılarda Caner'in ceza sahasına gönderdiği yerden pasta Lens akıl dolu bir dokunuşla topu topuğuyla Larin'e bıraktı, Kanadalı oyuncu ceza sahası içinde net bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

20.DK: Oyuncu Değişikliği Lukasz Cieslewicz Kaimar Saag

1.DK: Maç başladı

İLK 11'LER

B36 TORSHAVN: Askham, Eriksen, Faero, Petersen, Magnusson, Brockie, Nielsen, Przybylski, Olsen, Cieslewicz

BEŞİKTAŞ: Tolga Zengin, Fatih Aksoy, Necip Uysal, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Adriano, Gary Medel, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Jeremain Lens, Cyle Larin