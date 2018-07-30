Beşiktaş-B36 Torshavn maçına Portekizli hakem
Siyah-beyazlı ekibin 2 Ağustos Perşembe günü Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn ile oynayacağı karşılaşmayı Carlos Xistra yönetecek
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 2 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ekibiyle yapacağı karşılaşmayı, Portekizli hakem Carlos Xistra yönetecek.
BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak karşılaşmada Xistra düdük çalacak. Carlos Xistra'nın yardımcılıklarını Nuno Pereira ile Nuno Miguel Silva Manso gerçekleştirecek.
Vitor Fernandes Ferreira ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.
AA