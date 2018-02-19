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Beşiktaş, Bayern Münih maçı için Almanya'ya gitti

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda Bayern Münih ile deplasmanda yarın akşam oynayacağı maç için özel uçakla Almanya'nın Münih kentine gitti.
 

Beşiktaş, Bayern Münih maçı için Almanya'ya gitti
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, Sayman, Mali İşler ve Finanstan Sorumlu Üye Berk Hacıgüzeller, Futbol Altyapı, Yapılanma ve Scouting'den Sorumlu Üye Metin Albayrak, Kartal Yuvalarından Sorumlu Üye Hüseyin Mican ve Transfer Komitesi Üyesi Emre Kocadağ da takımla birlikte Almanya'ya gitti.
 

İDMANDAN ÖNCE BASIN TOPLANTISI


Siyah-beyazlılar, Bayern Münih maçı öncesi son çalışmasını bu akşam saat 21.30'da maçın oynanacağı Allianz Arena'da gerçekleştirecek. Antrenmandan önce saat 21.00'de teknik direktör Şenol Güneş, bir basın toplantısı düzenleyecek.

Teknik direktör Şenol Güneş'in 22 futbolcuyu dahil ettiği Bayern Münih maçı kadrosunda şu isimler yer aldı:

Tolga Zengin, Fabricio Ramirez, Ersin Destanoğlu, Domagoj Vida, Necip Uysal, Pepe, Dusko Tosic, Gökhan Gönül, Adriano Correia, Caner Erkin, Gary Medel, Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Anderson Talisca, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Alvaro Negredo, Vagner Love, Cyle Larin


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