Beşiktaş-Bayern Münih maçı için tarihi hazırlık! (Semahat Özdoğan kimdir?)

KADINLAR GÜNÜ JESTİ

Beşiktaş’ın tüm maçlarını tekrar izliyorum :) pic.twitter.com/GmToXq9zeM

— semahat özdoğan (@semahatozdogan) 17 Ocak 2018

SEMAHAT ÖZDOĞAN KİMDİR?

Erdinç Şahin

oynanacak olanmaçında bir ilk yaşanabilir. Siyah-Beyazlılarınzorlu mücadelesini Türkiye’nin ilk ve tek kadın maç spikerianlatabileceği öğrenildi.İki ekip arasındaki ilk maç 20 Şubat’ta Almanya’da Allianz Arena’da yapılacak. Rövanş maçı ise 14 Mart’ta İstanbul’da Vodafone Park’ta gerçekleşecek.Tivibu ekranlarından yayınlanacak maçın,etkinlikleri kapsamına denk gelmesi nedeniyle TRT’nin kadın spikeri Semahat Özdoğan tarafından anlatılması planlanıyor.’ın kişisel Twitter hesabından yaptığı bu paylaşım da, hazırlıkların şimdiden başladığı yorumlarına neden oldu.Adana’da dünyaya gelen Semahat Özdoğan ilk eğitim aşamasından sonra yüksek öğrenimini Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisat Bölümünde aldı.Bölümünü başarıyla bitirdikten sonra küçük yaşlardan beri hayalini kurduğu ve gerçekten istediği mesleğe yani spikerliğe yöneldi. Kısa zamanda bu alandaki başarısını ispat eden Özdoğan Kanal D, Eko TV , Hür Fm, , Radyo D, Radyo Foreks ve BBC'de çeşitli spor programları hazırlayıp sundu.Aynı zamanda bu dönemde Fanatik Gazetesinde’de çalıştı. 1998 yılında ise Trt’nin açmış olduğu sınavı kazanabilen nadir isimlerden birisi olarak Trt’de çalışmaya başladı. Dünyada maç anlatan 3 kadın spikerden birisi olan Semahat Özdoğan Türkiye’de ise bu alanda rakipsiz. Bu yönüyle sadece Türkiye’de değil dünyada da isminden söz ettiren Özdoğan Trt’de radyo maç sunumlarının ardından geçtiğimiz yıllarda TSYD kupası maçını televizyondan anlatarak bu anlamda da bir ilke imza attı ve belki de ileride maç anlatacak pek çok kadın spikerin öncüsü oldu.TRT’de maç anlatımlarının yanı sıra spor haberleri de sunan Özdoğan ayrıca TRT 3’te hafta içi her gece 23.30’da yayınlanan özgün formattaki spor haberlerini de başarıyla sunmaktadır.