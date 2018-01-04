Beşiktaş Belediyesi'nde görevden uzaklaştırmalar! (Hüseyin Avni Sipahi kimdir?)

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden uzaklaştırıldı (Murat Hazinedar kimdir?)

HÜSEYİN AVNİ SİPAHİ KİMİDİR?



MURAT HAZİNEDAR KİMDİR?

Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil’in Anayasanın 127’nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda Bakanlıkça 4 Ocak 2018 tarihinde görevden uzaklaştırıldıkları belirtildi.1962 Rize Çayeli'nde doğmuştur. 1966 yılında ailece İstanbul'a yerleşti. ilk ve orta öğrenimimi Sultançiftliği ilköğretim okulunda tamamladıktan sonra 1980 yılında Haydarpaşa Lisesi'nden mezun oldu. 1981 yılında iş hayatına atılarak trafik müşavirliği ve sigorta acenteliği yaptı.1984 yılında Anavatan Partisi'nde aktif siyasete başladı. çeşitli vakıf ve derneklerin yönetim kurulu üyesi ve başkanlığı yapmaktadır. 1999 yerel seçimlerinde aday olduğu Taşdelen beldesinden belediye başkanı seçildi ve 28 mart 2004 seçimlerinde tekrar seçimleri kazanarak 2. dönem'de belediye başkanlığı görevine devam etmekte olan belediye başkanı, eğitime yaptığı katkılarla bilinmektedir. kendi adını taşıyan 3 tane okul bulunmaktadır.İstanbul Çekmeköy ilçesi eski Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayıdır. 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve Beşiktaş Belediyesi'nde CHP'den meclis üyesi seçilen Hüseyin Avni Sipahi, partiden istifa etmesinin ardından belediyede oybirliği ile encümen üyesi seçilmişti.2011 Yılı Genel Seçimleri’ne Ordu’dan Bağımsız Milletvekili Adayı olarak seçime katıldı, 2013’te Mustafa Sarıgül ile birlikte CHP’ye yeniden üye oldu. 2014'te CHP Parti Meclis Kararı ile Beşiktaş Belediye Başkanlığı’na aday gösterildi ve Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde %77’lik oyla Beşiktaş Belediye Başkanlığına seçilmişti.Murat Hazinedar 1971 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi.İlköğrenimini Fatsa’da, ortaöğretimini Ankara Yükseliş Koleji’nde, lise öğrenimini ise Bolaman, Fatsa ve Kabataş Erkek Liseleri’nde tamamladı.Lise mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren Hazinedar, Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.1997-2014 yılları arasında; aynı zamanda kurucusu olduğu Hukuk Bürosu’nun Başavukat’lığını yaptı. 1989-1995 yılları arasında çeşitli tekstil ve ihracat firmalarında yönetici olarak görev yaptı. Or-Gi Taşıt Muayene İstasyonları A.Ş.’de kurucu ortak olup, Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi’dir.1987 senesinde gençlik kollarında siyasi hayatına başladı. 2000'de CHP Kurultay Delegeliği yaptı. 2009 yılından itibaren siyasi mücadelesini TDH’de sürdüren Hazinedar