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Beşiktaş Belediyesi'nde Murat Hazinedar'ın yerine gelecek isim bugün belli oluyor

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yerine gelecek isim bugün yapılacak seçimle belli olacak.

11 Ocak 2018, Perşembe 11:20
Beşiktaş Belediyesi'nde Murat Hazinedar'ın yerine gelecek isim bugün belli oluyor
Beşiktaş’ın CHP’li Belediye Başkanı Murat Hazinedar, 4 Ocak günü İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. İlgili kanuna göre harekete geçen İstanbul Valiliği, Murat Hazinedar'dan boşalan başkanlık makamına yeni bir ismin seçilmesi için izin vermişti.


BUGÜN SEÇİM VAR


Hazinedar’ın koltuğu için Beşiktaş Belediyesi’ndeki seçim bugün saat 15:00’da yapılacak. Seçimde CHP’nin tek aday göstereceği AKP’nin ise aday çıkarmayacağı öğrenildi. CHP’nin adayının ise bugün belirleneceği öğrenildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın da takip edeceği seçim sonucunda sandıktan çıkan isim, Beşiktaş’ın yeni belediye başkanı olacak.
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden uzaklaştırıldı (Murat Hazinedar kimdir?)Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden uzaklaştırıldı (Murat Hazinedar kimdir?)
31 üyesi bulunan Beşiktaş Belediyesi’nde CHP’nin 27, AKP’nin 2, İYİ Parti’nin bir üyesi bulunuyor. Bir üye de bağımsız durumda.

Sözcü


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