Beşiktaş Belediyesi'nde Murat Hazinedar'ın yerine gelecek isim bugün belli oluyor



BUGÜN SEÇİM VAR

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden uzaklaştırıldı (Murat Hazinedar kimdir?)

Serap Belovacıklı

Beşiktaş’ın, 4 Ocak günü İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. İlgili kanuna göre harekete geçen İstanbul Valiliği, Murat Hazinedar'dan boşalan başkanlık makamına yeni bir ismin seçilmesi için izin vermişti.Hazinedar’ın koltuğu için Beşiktaş Belediyesi’ndeki seçim bugün saat 15:00’da yapılacak. Seçimde CHP’nin tek aday göstereceği AKP’nin ise aday çıkarmayacağı öğrenildi. CHP’nin adayının ise bugün belirleneceği öğrenildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın da takip edeceği seçim sonucunda sandıktan çıkan isim, Beşiktaş’ın yeni belediye başkanı olacak.31 üyesi bulunan Beşiktaş Belediyesi’nde CHP’nin 27, AKP’nin 2, İYİ Parti’nin bir üyesi bulunuyor. Bir üye de bağımsız durumda.Sözcü