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Beşiktaş Belediyesi önünde Kılıçdaroğlu ziyareti öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama yapması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi belediye önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. 

Beşiktaş Belediyesi önünde Kılıçdaroğlu ziyareti öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkan ve iki belediye meclis üyesinin bakanlık kararı ile görevden uzaklaştırıldığı Beşiktaş Belediyesi'ne bugün yapacağı ziyaret öncesi çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Beşiktaş Belediyesi'nin Aytar Caddesi Başlık Sokak'ta bulunan girişi araç trafiğine kapatıldı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 14.00'de yapacağı ziyaret öncesi polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Çok sayıda görevli sokak civarında konuşlandırılırken, bomba arama köpeği ile de çevrede arama yapıldı.



Öte yandan Kılıçdaroğlu´nun yapacağı konuşma için belediye girişine, basın mensupları için de sokak üzerine platformlar kuruldu. 

DHA

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