Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Beşiktaş, Burak Yılmaz'la anlaştı

Beşiktaş, Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz ile her konuda anlaştı. Tecrübeli futbolcu, bordo mavili ekiple bonservis sorununu çözerse imzayı atacak

05 Mayıs 2018, Cumartesi 00:16
Beşiktaş, Burak Yılmaz'la anlaştı
Bu sezon Beşiktaş forvet hattında bir türlü istediğini bulamadı. Bunu üzerine başkan Fikret Orman ve yönetim kurulu harekete geçti.


HER KONUDA ANLAŞTI


Gündeme uzun süredir gelen isim ise Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz'dı. Tecrübeli futbolcu ile konuşan yöneticiler oyuncu ile her konuda anlaştı.

Eğer Burak Yılmaz, Trabzonspor ile olan sözleşmesini halledebilir ve bonservisini çözebilirse kendisini yeniden Beşiktaşlı yapan imzayı atacak.

32 yaşındaki golcü futbolcu 2006-2008 yıllarında formasını giydiği Siyah Beyazlı kulüp için gün saydığı öğrenildi. Transferde en etkili ismin Şenol Güneş olduğu da gelen bilgiler arasında.

Fanatik


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Medipol Başakşehir son dakikada yıkıldı

Medipol Başakşehir son dakikada yıkıldı
Süper Lig'de puan durumu

Süper Lig'de puan durumu
Sivasspor maçında Arda Turan çıldırdı!

Sivasspor maçında Arda Turan çıldırdı!
Mossoro, 1 dakika ara ile iki sarı kart görerek oyundan atıldı

Mossoro, 1 dakika ara ile iki sarı kart görerek oyundan atıldı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nda yalanlama

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nda yalanlama
Medipol Başakşehir - Sivasspor maç özeti

Medipol Başakşehir - Sivasspor maç özeti
Gaziantepspor - Giresunspor maçı özeti

Gaziantepspor - Giresunspor maçı özeti
Adriana Lima El Clasico'da hangi takımı tutuyor?

Adriana Lima El Clasico'da hangi takımı tutuyor?
Ozan Korkut, Galatasaray başkanlığına aday oldu

Ozan Korkut, Galatasaray başkanlığına aday oldu
Mustafa Cengiz, yeniden başkanlığa aday

Mustafa Cengiz, yeniden başkanlığa aday
Dursun Özbek resmen adaylığını açıkladı

Dursun Özbek resmen adaylığını açıkladı