Beşiktaş cephesinden açıklama! 'Gelmiyoruz'

"YAŞANANLAR ORTADA"

ŞİMDİ NE OLACAK?

Erdinç Şahin

’ıntarihindekonuk olduğu yarı final rövanş mücadelesi, çıkan olaylar sebebiyle tatil edilmişti.Siyah-Beyazlılar’ın hocası’in tribünden atılan bir yabancı madde sebebiyle kafasından yaralanmasıyla sonuçlanan olaylar sonrasında, yarıda kalan karşılaşmanın 3 Mayıs’ta (bugün) 57. dakikadan devam etmesine karar vermişti.Bu karara tepki gösteren ve maça çıkmayacağını duyuran, konuyu taşıdıkları’ndan da beklenen yanıt gelmedi. Kurul da,’nin kararını onayıp mücadelenin kaldığı yerden devam etmesine hükmetti.Konuyla ilgili olarak verilen son kararın ardından Fanatik'e konuşan, kulüp olarak bugün izleyecekleri yolu anlattı. Albayrak, “Yaşananlar ortada. Gerekli kurullara itirazımızı yaptık. Ancak onay kararı çıktı. Biz, bu konuyla ilgili kararımızı vermiştik. Bunu uygulayacağız. Ne takımdan ne de yönetimden Fenerbahçe’nin stadına giden olmayacak” ifadelerini kullandı.Beşiktaş, maça çıkmaması sebebiyle 3-0 hükmen mağlup sayılıp kupadan elenecek. Ek olarak’nin bu hareket sebebiyle’ı Türkiye Kupası’ndan 2 yıl men etme durumunun olduğu öğrenildi. Öte yandan’ndan bu sezon hak kazandığı tüm gelirleri de kaybedecek.