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Beşiktaş cephesinden açıklama! 'Gelmiyoruz'

Tahkim Kurulu’nun Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe maçının kaldığı yerden devam edilmesi kararını onaylamasının ardından Beşiktaş’tan yanıt geldi. Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, “Ne takımdan ne de yönetimden Fenerbahçe’nin stadına giden olmayacak” dedi.

03 Mayıs 2018, Perşembe 09:50
Beşiktaş cephesinden açıklama! 'Gelmiyoruz'
Beşiktaş’ın Türkiye Kupası’nda 19 Nisan tarihinde Fenerbahçe’ye Ülker Stadı’nda konuk olduğu yarı final rövanş mücadelesi, çıkan olaylar sebebiyle tatil edilmişti.

Siyah-Beyazlılar’ın hocası Şenol Güneş’in tribünden atılan bir yabancı madde sebebiyle kafasından yaralanmasıyla sonuçlanan olaylar sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu, yarıda kalan karşılaşmanın 3 Mayıs’ta (bugün) 57. dakikadan devam etmesine karar vermişti.

Bu karara tepki gösteren ve maça çıkmayacağını duyuran Siyah- Beyazlılar’a, konuyu taşıdıkları Tahkim Kurulu’ndan da beklenen yanıt gelmedi. Kurul da, TFF’nin kararını onayıp mücadelenin kaldığı yerden devam etmesine hükmetti.
 

"YAŞANANLAR ORTADA"


Konuyla ilgili olarak verilen son kararın ardından Fanatik'e konuşan Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, kulüp olarak bugün izleyecekleri yolu anlattı. Albayrak, “Yaşananlar ortada. Gerekli kurullara itirazımızı yaptık. Ancak onay kararı çıktı. Biz, bu konuyla ilgili kararımızı vermiştik. Bunu uygulayacağız. Ne takımdan ne de yönetimden Fenerbahçe’nin stadına giden olmayacak” ifadelerini kullandı.
 

ŞİMDİ NE OLACAK?


Beşiktaş, maça çıkmaması sebebiyle 3-0 hükmen mağlup sayılıp kupadan elenecek. Ek olarak TFF’nin bu hareket sebebiyle Beşiktaş’ı Türkiye Kupası’ndan 2 yıl men etme durumunun olduğu öğrenildi. Öte yandan Siyah-Beyazlılar, Türkiye Kupası’ndan bu sezon hak kazandığı tüm gelirleri de kaybedecek.
 


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