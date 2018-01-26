Beşiktaş Cyle Larin düğümünü çözdü!

Siyah-Beyazlılar, Kanadalı oyuncu için 4 milyon Euro
bonservis bedeli isteyen Orlando City
ile 1.8 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.
Beşiktaş 2 hafta önce İstanbul'a getirdiği 22 yaşındaki futbolcuyu bonservis bedeli olmadan transfer etmeyi planlıyordu. Ancak MLS
ekibi, Larin'in
sözleşmesini tek taraflı olarak 1 yıl uzattı.
Bu gelişme üzerine konunun FIFA'ya
taşıması gündeme geldi. Siyah beyazlılar transferi FIFA'ya taşınmadan tamamlamak için Orlando City ile anlaşmaya vardı.
(Ntv Spor)
Erdinç Şahin