Beşiktaş Cyle Larin düğümünü çözdü! Larin KAP'a bildirildi

Erdinç Şahin

ile akıllı bir diplomasi yürüttü ve 22 yaşındaki'in işini nihayet bitirdi.opsiyonu kullanarak sözleşmesini yenilediği futbolcu, bunu kabul etmediğini dile getirip,gelmişti. Kartal, futbolcuyla yaptığı ön protokolde, ancak yukarıdaki rakamdan sorumlu olacağını belirtmiş ve kendini garanti altına almıştı.Biraz önce yapılan açıklamada;ile görüşmelere başlandığını'a bildirdi!"Profesyonel Futbolcu Cyle Christopher Larin'in transferi konusunda Orlando City ve Major League Soccer ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."