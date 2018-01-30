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Beşiktaş Cyle Larin düğümünü çözdü! Larin KAP'a bildirildi

Beşiktaş Cyle Larin için Orlando ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi!

30 Ocak 2018, Salı 15:40
Beşiktaş Cyle Larin düğümünü çözdü! Larin KAP'a bildirildi
Beşiktaş, Amerika Futbol Ligi MLS ile akıllı bir diplomasi yürüttü ve 22 yaşındaki Cyle Larin'in işini nihayet bitirdi.

Orlando City'nin opsiyonu kullanarak sözleşmesini yenilediği futbolcu, bunu kabul etmediğini dile getirip, Beşiktaş'a gelmişti. Kartal, futbolcuyla yaptığı ön protokolde, ancak yukarıdaki rakamdan sorumlu olacağını belirtmiş ve kendini garanti altına almıştı.

Biraz önce yapılan açıklamada; Beşiktaş Cyle Larin için Orlando ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi!

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Cyle Christopher Larin'in transferi konusunda Orlando City ve Major League Soccer ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."


 
 


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