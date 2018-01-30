Beşiktaş Cyle Larin düğümünü çözdü! Larin KAP'a bildirildi

Beşiktaş, Amerika Futbol Ligi MLS
ile akıllı bir diplomasi yürüttü ve 22 yaşındaki Cyle Larin
'in işini nihayet bitirdi.
Orlando City'nin
opsiyonu kullanarak sözleşmesini yenilediği futbolcu, bunu kabul etmediğini dile getirip, Beşiktaş'a
gelmişti. Kartal, futbolcuyla yaptığı ön protokolde, ancak yukarıdaki rakamdan sorumlu olacağını belirtmiş ve kendini garanti altına almıştı.
Biraz önce yapılan açıklamada; Beşiktaş Cyle Larin için Orlando
ile görüşmelere başlandığını KAP
'a bildirdi!
KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Cyle Christopher Larin'in transferi konusunda Orlando City ve Major League Soccer ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
Erdinç Şahin