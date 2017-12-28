Beşiktaş, Cyle Larin'i takibe aldı

38 MAÇTA 13 GOLÜ VAR

VİDA KALPTEN BEŞİKTAŞLI

DEMBA BA'DA RİSK KORKUSU

ARDA TURAN RÜYASI BİTTİ!

Erdinç Şahin

, forvet arayışlarında rotasını bir kez daha'e çevirdi. Siyahbeyazlıların,formasını da giyenekibi'in 22 yaşındaki forvetini yakın takibe aldığı öğrenildi. Larin'in, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği, bu nedenle de Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakabileceği belirtildi. Larin, vatandaşı Atiba Hutchinson'un önerisiyle daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelmiş, ancak Alvaro Negredo kadroya katılınca, bu transferden vazgeçilmişti. Siyah-beyazlı idarecilerin, yılbaşı tatilinden sonra genç oyuncuyla bir araya gelip, ön görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.Genç yaşına rağmen Kanada Milli Takımı'nda sürekli forma şansı bulanelemelerinde 10 maça çıkıp, 3 kez fileleri havalandırdı.ise 2017 yılındaformasıyla 28 maçta görev aldı. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.Beşiktaş'ın Borsa'ya bildirdiği Domagoj Vida, tatilini Dubai'de geçiriyor. Daha önce Zagreb'de Beşiktaş'a imzayı atan Hırvat stoper, 2 Ocak'ta İstanbul'da olacak ve takımla Antalya kampına katılacak. Vida, sadece 3 milyon 500 bin Euro karşılığı ön protokolü bozma şansına sahip olmasına ve çok önemli takımlardan teklif almasına karşın Beşiktaş'a verdiği sözü tutmuştu.İngiliz ekiplerinin transfer listesindeki Cenk Tosun'un alternatifleri arasında yer alan Demba Ba, eski takımı Beşiktaş'ın formasını tekrar giymek için sosyal medya başta olmak üzere, her türlü iletişim kanalından mesaj gönderiyor. Senegalli yıldızın yaşadığı uzun süreli sakatlığın, büyük bir risk olduğunu düşünen siyah-beyazlı yönetim ise işi ağırdan alıyor. Başkan Orman ve ekibi, Demba Ba konusundaki kararını önümüzdeki günlerde verecek.Beşiktaş, ara transfer döneminde Barcelona'dan ayrılması beklenen Arda Turan için nabız yokluyordu. Ne var ki son gelen haberler milli yıldızın Türkiye'ye dönmek istemediği yönünde... Beşiktaş'ın teklifine ilk etapta olumlu yaklaşan Arda Turan, Roma ve Arsenal'den gelen cazip teklifler üzerine kararını değiştirdi. Tecrübeli oyuncunun yeni yılda İtalya veya İngiltere'de boy göstermesi bekleniyor.