Beşiktaş Cyle Larin'le anlaştı

DÜN GECE BİTTİ

Erdinç Şahin

Ara transfer döneminde'u 28 milyon euroluk rekor ücretle'a gönderen, milli yıldızın boşluğunu doldurmak için bir yandan da forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyordu.Siyah beyazlıların transfer listesindegibi isimler yer alıyordu. Kartal,'ın geçen sezon önerdiği Kanadalı forvet oyuncusu Cyle Larin ile anlaştı.'de forma giyen 22 yaşındaki forvetle görüşmelerini sürdüren Beşiktaşlı yöneticiler, dün gece mutlu sona ulaştı. 3+1 yıllık anlaşma sağlanan genç futbolcu İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacak. Daha sonra da çarşamba günü siyah beyazlıların Antalya kampına katılacak.Jamaika asıllı Kanadalı futbolcu, geçtiğimiz sezon 28 maça çıkmış ve 12 gol atarken 3 de asistle oynamıştı. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Larin, Kanada Milli Takımı'nda da 21 maç oynayarak 5 gol kaydetti.