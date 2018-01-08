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Beşiktaş Cyle Larin'le anlaştı

Cenk Tosun'u Everton'a yollayan ve forvet için arayışlara başlayan Beşiktaş, listesindeki Cyle Larin ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı. 

08 Ocak 2018, Pazartesi 09:52
Beşiktaş Cyle Larin'le anlaştı
Ara transfer döneminde Cenk Tosun'u 28 milyon euroluk rekor ücretle Everton'a gönderen Beşiktaş, milli yıldızın boşluğunu doldurmak için bir yandan da forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyordu. 

Siyah beyazlıların transfer listesinde Demba BaSlimaniIheanachoLarin gibi isimler yer alıyordu. Kartal, Atiba Hutchinson'ın geçen sezon önerdiği Kanadalı forvet oyuncusu Cyle Larin ile anlaştı. 


 

DÜN GECE BİTTİ


MLS ekibi Orlando City'de forma giyen 22 yaşındaki forvetle görüşmelerini sürdüren Beşiktaşlı yöneticiler, dün gece mutlu sona ulaştı. 3+1 yıllık anlaşma sağlanan genç futbolcu İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacak. Daha sonra da çarşamba günü siyah beyazlıların Antalya kampına katılacak. 

Jamaika asıllı Kanadalı futbolcu, geçtiğimiz sezon 28 maça çıkmış ve 12 gol atarken 3 de asistle oynamıştı. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Larin, Kanada Milli Takımı'nda da 21 maç oynayarak 5 gol kaydetti. 



Fanatik / Orhan Yıldırım


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