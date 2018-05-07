Beşiktaş-Demba Ba flörtünde yeni gelişme! Transfer...

Erdinç Şahin

'un gidişinden sonra hücum hattı eleştiri oklarının hedefi olan ve son dönemdeilesezon sonu neşter vurulacağı belirtilenismi gittikçe netlik kazanıyor.Ligdeki son maçtataraftarların tepki gösterdiği 32 yaşındaki golcünün sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmayı talep eden yönetime henüz olumlu cevap vermemesi siyah beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Beşiktaşlı idarecilerin deforvet ile sezon sonu masaya oturup 1+1 yıllık sözleşme talep edeceği gelen haberler arasında. Yönetimin ayrıca'i de takımda tutarak kiralama yoluyla eksta bir üçüncü forvet alabileceği dile getirildi.Öte yandan sezon başından beri transferlere damga vuran '' çılgınlığı yine başladı. Beşiktaşlı taraftarlar, Demba Ba'nın sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarının altına Beşiktaş'a gel çağrısı yapıyorlar. Devre arasında geldiği'de 10 maçta 6 gol kaydeden yıldız futbolcu,formasıyla oynadığı 46 resmi maçta 28 gole imza atmıştı. (Sabah)