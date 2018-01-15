Beşiktaş, Denys Boyko'yu KAP'a bildirdi

Devre arasında hareketli bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş’ta
Ukraynalı kaleci Denys Boyko
ile yollar ayrılıyor. Cenk Tosun’u Everton’a satan Beşiktaş’ta Boyko,
takımdan ayrılan ikinci futbolcu oluyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in
kadroda düşünmediği Boyko, Belçika ekibi Club Brugge’a kiralık olarak gitmeye hazırlanıyor.
Beşiktaş resmi siteden yaptığı açıklamada,
"Futbolcumuz Denys Boyko
'nun geçici transferi için Club Brugge ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.
Erdinç Şahin