Beşiktaş, Denys Boyko'yu KAP'a bildirdi

Erdinç Şahin

Devre arasında hareketli bir transfer dönemi geçirenUkraynalı kaleciile yollar ayrılıyor.takımdan ayrılan ikinci futbolcu oluyor.kadroda düşünmediği Boyko, Belçika ekibi Club Brugge’a kiralık olarak gitmeye hazırlanıyor.Beşiktaş resmi siteden yaptığı açıklamada,"Futbolcumuz Denys'nun geçici transferi için Club Brugge ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.