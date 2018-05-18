Beşiktaş Futbol A.Ş., futbolcu Dusko Tosic’in Guangzhou R&F Football Club’a transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Dusko Tosic'in transferi konusunda Guangzhou R&F Football Club ile görüşmelere başlanmıştır.”

5 MİLYON EURO KAZANDIRACAK

2015 yılında Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren Sırp savunmacı, Beşiktaş'a imza attı. Siyah-Beyazlılar'In kazandığı son 2 şampiyonlukta büyük emeği olan Dusko Tosic, 100 resmi maça çıktı, 7 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi. Sırbistan Milli takımı'nda da forma giyen 33 yaşındaki Dusko Tosic'in Beşiktaş'a yaklaşık 5 milyon Euro kazandırması bekleniyor.

TOSİC'TEN BEŞİKTAŞ'A VEDA

Çin kulübü Guangzhou R&F Football Club'a transfer olan Dusko Tosic, Beşiktaş'a veda etti.

Tosic'in açıklamaları şöyle:

Nereden başlayacağımı bilmiyorum.Bu kulüp ve taraflarlar için ne desem çok az 3 yıl boyunca türkiyenin en büyük kulübü olan bjk forması giymek ve bu büyük taraflarlar önünde maçlara çıkmak benim için her zaman gurur vericiydi.Lütfen bu sene şampiyon olamadığımız için üzülmeyin biz takım olarak elimizden gelen herşeyi yaptık, maalesef başaramadık.Bu kulüp ve bu taraflar herşeyin en iyisini hakediyor.Sİz bu takımın,teknik direktörünün ve kulüp başkanının her zaman arkasında durun.Siz her zaman iyi ve kötü zamanımda arkamda durdunuz onun için sizlere çok teşekkür ediyorum.Her maça sizin bu manevi desteğinizle çıkmam , içimdeki bjk sevgisini gittikçe büyüttü.Bu sevgiyi her maça çıktığımda ortaya koymaya çalıştım.Beşiktaş benim için bir aile gibi oldu gidiyorum lakin uzaktada olsam içimdeki Beşiktaş sevgisi her zaman kalacak uzaktanda olsa sevmeye devam edeceğim.







