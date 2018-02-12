Beşiktaş erteleme başvurusu yapmayacak

ERTELEME TALEP EDİLMEYECEK

Erdinç Şahin

vemaçlarının arka arkaya gelmesi üzerine sıkışık bir fikstürle karşı karşıya kalan'ndan kupa maçlarını erteleme talebinde bulunulacağı iddia edilmişti.Bu dönemde Beşiktaş; 16 Şubat Cumaile deplasmanda, 20 Şubat Salı günüdeplasmanda, 25 Şubat ve 27 Şubat tarihlerine iseile oynayacaktı. Beşiktaş Yönetimi bu konuda kararını verdi.Siyah-Beyazlı yönetimin'na Fenerbahçe maçının ertelenmesi konusunda bir başvuruda bulunmayacağı ortaya çıktı.