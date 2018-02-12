Beşiktaş erteleme başvurusu yapmayacak

Süper Lig
, Ziraat Türkiye Kupası
ve Şampiyonlar Ligi
maçlarının arka arkaya gelmesi üzerine sıkışık bir fikstürle karşı karşıya kalan Beşiktaş'ın Türkiye Futbol Federasyonu
'ndan kupa maçlarını erteleme talebinde bulunulacağı iddia edilmişti.
ERTELEME TALEP EDİLMEYECEK
Bu dönemde Beşiktaş; 16 Şubat Cuma Konyaspor
ile deplasmanda, 20 Şubat Salı günü Bayern Münih'le
deplasmanda, 25 Şubat ve 27 Şubat tarihlerine ise Fenerbahçe
ile oynayacaktı. Beşiktaş Yönetimi bu konuda kararını verdi.
Siyah-Beyazlı yönetimin Türkiye Futbol Federasyonu
'na Fenerbahçe maçının ertelenmesi konusunda bir başvuruda bulunmayacağı ortaya çıktı.
Fanatik
Erdinç Şahin