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Beşiktaş erteleme başvurusu yapmayacak

Yoğun maç programı nedeniyle TFF'den erteleme talebinde bulunacağı iddia edilen Beşiktaş'ın bu konudaki kararı belli oldu.

Beşiktaş erteleme başvurusu yapmayacak
Süper LigZiraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi maçlarının arka arkaya gelmesi üzerine sıkışık bir fikstürle karşı karşıya kalan Beşiktaş'ın Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kupa maçlarını erteleme talebinde bulunulacağı iddia edilmişti.
 

ERTELEME TALEP EDİLMEYECEK


Bu dönemde Beşiktaş; 16 Şubat Cuma Konyaspor ile deplasmanda, 20 Şubat Salı günü Bayern Münih'le deplasmanda, 25 Şubat ve 27 Şubat tarihlerine ise Fenerbahçe ile oynayacaktı. Beşiktaş Yönetimi bu konuda kararını verdi.

Siyah-Beyazlı yönetimin Türkiye Futbol Federasyonu'na Fenerbahçe maçının ertelenmesi konusunda bir başvuruda bulunmayacağı ortaya çıktı.

Fanatik
 


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