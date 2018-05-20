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Beşiktaş eski futbolcusu Recep Adanır'ı andı

Beşiktaş Kulübü geçen sene hayatını kaybeden eski futbolcusu Recep Adanır için bir anma mesajı yayımladı

20 Mayıs 2018, Pazar 12:38
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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajda Adanır'ın her iki ayağı ile çok sert şutlar çektiği vurgulanarak, "Emsalsiz futbolculuk yeteneklerine ilaveten, çok iyi bir kaptan da olduğu için Türk futbolunda 'Baba' lakabı ile anılan birkaç sporcudan birisi olmuş, 10 yıl taşıdığı Beşiktaş forması altında 6 resmi şampiyonluğa imzasını atmış ve centilmenliğiyle tüm sporseverlerin övgüsünü kazanmış Recep Adanır'ı saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

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