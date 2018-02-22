Beşiktaş-Fenerbahçe bilet fiyatları belli oldu

Erdinç Şahin

ağırlayacak olankarşılaşmanın bilet fiyatlarını açıkladı.Bilet satışları www.passo.com.tr , N’Kolay Satış Noktaları, Passo Akıllı Telefon Uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden yapılacaktır.Vodafone Park Bilet Gişesi’ndenkarşılaşması için bilet satışı yapılmayacaktır.Taraftarlarımız,karşılaşması için bir adet bilet satın alabilecektir.Engelli ve Gazi taraftarlarımız, bilet taleplerini Engelli Bilet Talep Formu’nu eksiksiz doldurarak yapabilecektir.Engelli tribün bileti, Vodafone Park engelli tribün kapasitesiyle sınırlı olduğundan 22 Şubat saat 10.00 itibariyle yapılacak talepler sırası ile dikkate alınarak bilet yüklemeleri yapılacaktır.Engelli tribün biletlerinden faydalanacak taraftarların BJK logolu Passolig kartları olması gerekmektedir.Gazi BJK taraftarlarımız, engelli talep formunun “Engellilik Oranı” bölümüne gazi olduklarını belirtmek için “Gazi” yazıp formu tamamlamaları gerekmektedir.Taraftarlarımızın engellilik durumunu belirten belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Engelli belgesi yanında olmayan taraftarlar stadyuma alınmayacaktır.