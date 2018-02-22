Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Beşiktaş-Fenerbahçe bilet fiyatları belli oldu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü saat 19.00’da Vodafone Park’da Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe bilet fiyatları belli oldu
Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş, karşılaşmanın bilet fiyatlarını açıkladı.

Siyah-Beyazlılardan yapılan açıklama şöyle;

Bilet satışları www.passo.com.tr , N’Kolay Satış Noktaları, Passo Akıllı Telefon Uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden yapılacaktır.

Vodafone Park Bilet Gişesi’nden Fenerbahçe karşılaşması için bilet satışı yapılmayacaktır.

Taraftarlarımız, Fenerbahçe karşılaşması için bir adet bilet satın alabilecektir.

Engelli ve Gazi taraftarlarımız, bilet taleplerini Engelli Bilet Talep Formu’nu eksiksiz doldurarak yapabilecektir.

Engelli tribün bileti, Vodafone Park engelli tribün kapasitesiyle sınırlı olduğundan 22 Şubat saat 10.00 itibariyle yapılacak talepler sırası ile dikkate alınarak bilet yüklemeleri yapılacaktır.

Engelli tribün biletlerinden faydalanacak taraftarların BJK logolu Passolig kartları olması gerekmektedir.

Gazi BJK taraftarlarımız, engelli talep formunun “Engellilik Oranı” bölümüne gazi olduklarını belirtmek için “Gazi” yazıp formu tamamlamaları gerekmektedir.

Taraftarlarımızın engellilik durumunu belirten belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Engelli belgesi yanında olmayan taraftarlar stadyuma alınmayacaktır.

Bilet Fiyatları

Kategori 1 : 450TL
Kategori 2 : 400TL
Kategori 3 : 350TL
Kategori 4 : 325TL
Kategori 5 : 300TL
Kategori 6 : 275TL
Kategori 7 : 160TL
Kategori 8 : 150TL
VIP : 800TL
1903 A-E BLOK : 800TL
1903 B - D BLOK : 850TL
1903 C BLOK : 900TL

0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Fatih Terim Florya'da rotayı belirledi

Fatih Terim Florya'da rotayı belirledi
İşte Galatasaray ve Patrice Evra gerçeği!

İşte Galatasaray ve Patrice Evra gerçeği!
Şenol Güneş oyuncularını bu sözlerle teselli etti!

Şenol Güneş oyuncularını bu sözlerle teselli etti!
Thomas Müller'den Beşiktaş itirafı!

Thomas Müller'den Beşiktaş itirafı!
Asamoah'ta flaş gelişme!

Asamoah'ta flaş gelişme!
Trabzonspor'dan sürpriz Okay Yokuşlu kararı!

Trabzonspor'dan sürpriz Okay Yokuşlu kararı!
Lise öğrencisine önce tecavüz etti sonra gelinlik giydirdi

Lise öğrencisine önce tecavüz etti sonra gelinlik giydirdi
Cenk Tosun: ‘Everton’da bütün kupaları kazanmak istiyorum’

Cenk Tosun: ‘Everton’da bütün kupaları kazanmak istiyorum’
Arda Turan'dan Başakşehir soyunma odasında Beşiktaş tezahüratı

Arda Turan'dan Başakşehir soyunma odasında Beşiktaş tezahüratı
İşte Cengiz Ünder’ün Shakhtar Donetsk maçında attığı tarihe geçen golü

İşte Cengiz Ünder’ün Shakhtar Donetsk maçında attığı tarihe geçen golü
Sevilla - Machester United maç özeti

Sevilla - Machester United maç özeti