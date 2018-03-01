Beşiktaş-Fenerbahçe (Canlı anlatım)

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Fenerbahçe taraftarı stada geldi



HER İKİ TAKIMIN KUPA YOLCULUĞU

Erdinç Şahin

Fenerbahçe Mehmet Ekici'yle gole yaklaştı. Ekici'nin ceza sahasından vurduğu şut dışarı çıkıyor.Talisca'nın pasında sol kanatta topla buluşan Tosic, ceza alanına sert bir pas gönderdi ancak Negredo'dan önce savunma araya girip topu uzaklaştırdı.Beşiktaş'ta sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Caner'in ortası kafalardan sekti, Negredo'nun gelişine vuruşunda top farklı bir şekilde üstten dışarı çıktı.GOL! Fenerbahçe Soldado'yla golü buluyor. 1 - 1. Mehmet Topal'ın ceza alanına havadan gönderdiği pasta Soldado, sol çaprazda gelişine topa vurdu ve topu filelerle buluşturdu.GOL! Beşiktaş Negredo'yla golü buluyor. 1 -0. Talisca'nın sol kanattan ortaya gönderdiği mükemmel pasta Negredo topla buluştu, kaleci Volkan'ı geçti ve boş kaleye topu gönderdi.Beşiktaş Talisca'yla gole yaklaştı. Talisca'nın güzel vuruşunu kaleci Volkan aynı güzellikte kurtardı.Sağ kanattan başlayan Beşiktaş atağında Gökhan Gönül pasını aktardı ama top, Lens'in ayağının altından geçti ve sarı-lacivertliler topu kazandı.Fenerbahçe bütün hatlarıyla rakip sahada pas yapıyor. Uzun süreli paslaşmaların ardından sağ kanattan atak geliştiren Fenerbahçe'de Şener'in sol ayakla içeri gönderdiği ortayı Pepe kafayla karşıladı.Talisca orta sahada rakibinden kurtuldu ve boştaki Caner'e topu aktardı. Caner'in vuruşu Volkan'ın üzerine gitti.Fenerbahçe Beşiktaşlı futbolculardan kaptıkları toplarla yarı sahadan hızlı çıkmaya çalışıyor.Maç başladı. Her iki takıma da başarılarFabri, Gökhan, Pepe, Vida, Tosic, Medel, Tolgay, Lens, Caner, Talisca, NegredoVolkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Mehmet Ekici, Aatif, Alper, SoldadoBeşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi Fenerbahçeli taraftarlar Dolmabahçe'de Bayern Münih atkısı açtı.nda erken final heyecanı yaşanıyor. Kupada ilk çeyrek finalist3-1 ve 1-0 mağlup eden Beşiktaş olmuştu.iki maçta da 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. İki ezeli rakip arasındaki karşılaşma futbolseverler tarafından heyecanla beklenirken, derbi heyecanı sonrası finale hangi takımın çıkacağı merak konusu...İki takım arasında oynanan Süper Lig maçında Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, 23. haftada Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.23 haftası geride kalan Süper Lig'de Beşiktaş 44 puanla 3. sırada yer alıyor, Aynı puanlı Fenerbahçe ise 4. sırada yer alıyor.