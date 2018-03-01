Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Beşiktaş-Fenerbahçe (Canlı anlatım)

Ziraat Türkiye Kupası'nda iki ezeli rakip, Beşiktaş'la Fenerbahçe Vodafone Park'ta karşı karşıya

01 Mart 2018, Perşembe 21:01
Beşiktaş-Fenerbahçe (Canlı anlatım)
HABERİMİZ SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR

28.DK: Fenerbahçe Mehmet Ekici'yle gole yaklaştı. Ekici'nin ceza sahasından vurduğu şut dışarı çıkıyor.

22.DK: Talisca'nın pasında sol kanatta topla buluşan Tosic, ceza alanına sert bir pas gönderdi ancak Negredo'dan önce savunma araya girip topu uzaklaştırdı.

20.DK: Beşiktaş'ta sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Caner'in ortası kafalardan sekti, Negredo'nun gelişine vuruşunda top farklı bir şekilde üstten dışarı çıktı.

16.DK: GOL! Fenerbahçe Soldado'yla golü buluyor. 1 - 1. Mehmet Topal'ın ceza alanına havadan gönderdiği pasta Soldado, sol çaprazda gelişine topa vurdu ve topu filelerle buluşturdu. 

13.DK: GOL! Beşiktaş Negredo'yla golü buluyor. 1 -0. Talisca'nın sol kanattan ortaya gönderdiği mükemmel pasta Negredo topla buluştu, kaleci Volkan'ı geçti ve boş kaleye topu gönderdi. 

12.DK: Beşiktaş Talisca'yla gole yaklaştı. Talisca'nın güzel vuruşunu kaleci Volkan aynı güzellikte kurtardı. 

8.DK: Sağ kanattan başlayan Beşiktaş atağında Gökhan Gönül pasını aktardı ama top, Lens'in ayağının altından geçti ve sarı-lacivertliler topu kazandı.

5.DK: Fenerbahçe bütün hatlarıyla rakip sahada pas yapıyor. Uzun süreli paslaşmaların ardından sağ kanattan atak geliştiren Fenerbahçe'de Şener'in sol ayakla içeri gönderdiği ortayı Pepe kafayla karşıladı.

3.DK: Talisca orta sahada rakibinden kurtuldu ve boştaki Caner'e topu aktardı. Caner'in vuruşu Volkan'ın üzerine gitti.

2.DK: Fenerbahçe Beşiktaşlı futbolculardan kaptıkları toplarla yarı sahadan hızlı çıkmaya çalışıyor.

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

Beşiktaş'ın ilk 11'i:

Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Tosic, Medel, Tolgay, Lens, Caner, Talisca, Negredo

Fenerbahçe'nin ilk 11'i:

Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Mehmet Ekici, Aatif, Alper, Soldado


Kritik mücadele öncesi maçı öncesi takımlar ısınıyor

Fenerbahçe taraftarı stada geldiFenerbahçe taraftarı stada geldi



Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi Fenerbahçeli taraftarlar Dolmabahçe'de Bayern Münih atkısı açtı.


HER İKİ TAKIMIN KUPA YOLCULUĞU


Ziraat Türkiye Kupası'nda erken final heyecanı yaşanıyor. Kupada ilk çeyrek finalist Gençlerbirliği'ni, 3-1 ve 1-0 mağlup eden Beşiktaş olmuştu.

Fenerbahçe ise Giresunspor'u iki maçta da 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. İki ezeli rakip arasındaki karşılaşma futbolseverler tarafından heyecanla beklenirken, derbi heyecanı sonrası finale hangi takımın çıkacağı merak konusu...

İki takım arasında oynanan Süper Lig maçında Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, 23. haftada Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

23 haftası geride kalan Süper Lig'de Beşiktaş 44 puanla 3. sırada yer alıyor, Aynı puanlı Fenerbahçe ise 4. sırada yer alıyor.
 

 


 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz’ın takım arkadaşı oldu

Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz’ın takım arkadaşı oldu
Anderson Talisca'ya orta parmak davası

Anderson Talisca'ya orta parmak davası
Fernandao için Felipe Melo savunması!

Fernandao için Felipe Melo savunması!
Benfica, Talisca'nın sözleşmesini uzattı

Benfica, Talisca'nın sözleşmesini uzattı
Maxi Lopez'i Icardi ile aldatan Wanda şimdi de İcardi'yi anlatıyor!

Maxi Lopez'i Icardi ile aldatan Wanda şimdi de İcardi'yi anlatıyor!
Benfica, Portekizli yıldız Talisca'nın sözleşmesini uzattı

Benfica, Portekizli yıldız Talisca'nın sözleşmesini uzattı
2018 yılı UEFA sıralaması

2018 yılı UEFA sıralaması
Candaş Tolga Işık şarkı kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu

Candaş Tolga Işık şarkı kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu
Bayern Münih'te Lewandowski'yle Hummels arasında gerginlik

Bayern Münih'te Lewandowski'yle Hummels arasında gerginlik
Rus sporcu dopingli çıktı, bronz madalya Türkiye’ye geldi

Rus sporcu dopingli çıktı, bronz madalya Türkiye’ye geldi
Kulüpler Birliği Yasası mayıs ayında Meclis'te

Kulüpler Birliği Yasası mayıs ayında Meclis'te