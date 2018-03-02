Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası gözler yine PFDK’da

TRİBÜNLER DE SEVK EDİLECEK

Erdinç Şahin

ilk maçında Vodafone Park'ta 2-2 berabere kalırken, kırmızı kartlar maça damga vurdu.gördükleri kırmızı kartlarla oyun dışı kalırken, özellikle, kart gördükten sonra rakiplerinin üzerine yürümesiyle dikkat çekti. Olaylar sırasında hakem, olayları yakından takip etti.'nın gördüğü kırmızı kart sonrasındasevk edilmesi bekleniyor.Hafta sonunda oynanan derbi maçın ardından iki takım taraftarları PFDK'ya sevk edilmiş ve çeşitli cezalar almıştı. Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının maç boyunca yaptıkları küfürlü tezahüratlar nedeniyle yeniden PFDK'ya sevk edilmesi ve yine ceza alması bekleniyor.