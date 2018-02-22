Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig´in 23’üncü haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen idman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.


ANTRENMAN KONDİSYON ÇALIŞMALARIYLA TAMAMLANDI


Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Bayern Münih karşılaşmasında forma giyen oyuncular antrenmanı sahada yapılan kondisyon koşusu ve streching çalışmasıyla tamamladı.

Diğer futbolcular ise kondisyon koşuları sonrası streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana devam etti. Top kontrolü, kanat orta şut çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapılan antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-Beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 17.00´de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Cengiz Ünder için flaş iddia (Ballon d'Or nedir)

Cengiz Ünder için flaş iddia (Ballon d'Or nedir)
Galatasaray'da Fernando takımla birlikte çalıştı

Galatasaray'da Fernando takımla birlikte çalıştı
Beşiktaş'a kötü haber! Anderson Talisca başvurusu reddedildi

Beşiktaş'a kötü haber! Anderson Talisca başvurusu reddedildi
Sulley Muntari

Sulley Muntari
Bursaspor'da Moussa Sow şoku!

Bursaspor'da Moussa Sow şoku!
Cengiz Ünder, haftanın 11’inde

Cengiz Ünder, haftanın 11’inde
Galatasaray'ın eski yıldızı Alex Telles gözyaşlarına hakim olamadı

Galatasaray'ın eski yıldızı Alex Telles gözyaşlarına hakim olamadı
Burak Yılmaz'da son dakika!

Burak Yılmaz'da son dakika!
Kerem Demirbay: Almanya Milli Takımı'na seçilmek zor ama Dünya Kupası'nı gözden çıkartmadım

Kerem Demirbay: Almanya Milli Takımı'na seçilmek zor ama Dünya Kupası'nı gözden çıkartmadım
Ali Koç’tan hodri meydan!

Ali Koç’tan hodri meydan!
Alper Uçar ve Alisa Agafonova çiftinden elbise eleştirilerine yanıt

Alper Uçar ve Alisa Agafonova çiftinden elbise eleştirilerine yanıt