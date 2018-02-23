Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında 100. puanını arıyor!

Evindeki 37 karşılaşmada 30 galibiyet ve 7 beraberlikle 97 puan toplayan Beşiktaş, derbi maçını kazanırsa namağlup serisinde 100. puanını elde edecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında 100. puanını arıyor!
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü Fenerbahçe’yi konuk edecek Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibi karşısında iç sahadaki namağlup serisini sürdürmeye çalışacak.

Bu sezon deplasmanda inişli çıkışlı bir performans sergileyen siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise son dönemlerin en başarılı sonuçlarına imza attı. BJK İnönü Stadı’nın yıkılıp yerine Vodafone Park’ın yapılması sırasında iç saha maçlarını farklı statlarda oynayan Beşiktaş, buna rağmen iyi sonuçlara imza attı.

Beşiktaş, ligde üç farklı statta yaptığı 37 iç saha maçında rakiplerinin galibiyetine izin vermedi. Siyah-beyazlı ekip, bu 37 karşılaşmada 30 galibiyet ve 7 beraberlikle 97 puan toplamayı başardı.
 

100. PUANIN PEŞİNDE


Namağlup serisine Galatasaray galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, Fenerbahçe derbisini kazanarak iç sahadaki başarılı performansını sürdürmeye çalışacak.

İç sahadaki 37 maçta 30 galibiyet ve 7 beraberlikle 97 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, sarı-lacivertli rakibini mağlup ederse namağlup serisinde 100. puanına ulaşacak.
 

SERİ YİNE BİR DERBİYLE BAŞLADI


Siyah-beyazlı takımın iç sahadaki namağlup serisi, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Galatasaray ile 14 Aralık 2015’te oynadığı derbi karşılaşmasıyla başladı.

Sarı-kırmızılı rakibini Mario Gomez ve Gökhan Töre’nin golleriyle 2-1 mağlup eden Beşiktaş, bu başarısını 37. karşılaşmaya kadar taşıdı.
 

 



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Belhanda'da flaş gelişme! Dinamo Kiev'e 250 bin Euro daha!

Belhanda'da flaş gelişme! Dinamo Kiev'e 250 bin Euro daha!
Forvette yine Vagner Love

Forvette yine Vagner Love
UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan takımlar belli oldu
Fenerbahçe'den taraftarlara derbi uyarısı

Fenerbahçe'den taraftarlara derbi uyarısı
Fenerbahçe'de 3 milyon TL'lik derbi

Fenerbahçe'de 3 milyon TL'lik derbi
Fenerbahçe'nin istediği Gabriel Paletta Çin'e gitti!

Fenerbahçe'nin istediği Gabriel Paletta Çin'e gitti!
Beşiktaş'ta kilit isim Gary Medel!

Beşiktaş'ta kilit isim Gary Medel!
Vodafone Park'ta sürpriz! Giuliano...

Vodafone Park'ta sürpriz! Giuliano...
Katarlılar Trabzonspor’u almaya hazırlanıyor

Katarlılar Trabzonspor’u almaya hazırlanıyor
1 dakika 32 saniyeniz varsa Mustafa Özmay'ı izleyin

1 dakika 32 saniyeniz varsa Mustafa Özmay'ı izleyin
Giresunspor’da kötü gidişat engellenemiyor

Giresunspor’da kötü gidişat engellenemiyor