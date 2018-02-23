Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında 100. puanını arıyor!

100. PUANIN PEŞİNDE

SERİ YİNE BİR DERBİYLE BAŞLADI

Erdinç Şahin

günü Fenerbahçe’yi konuk edecek Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibi karşısında iç sahadaki namağlup serisini sürdürmeye çalışacak.Bu sezon deplasmanda inişli çıkışlı bir performans sergileyen siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise son dönemlerin en başarılı sonuçlarına imza attı. BJK İnönü Stadı’nın yıkılıp yerine Vodafone Park’ın yapılması sırasında iç saha maçlarını farklı statlarda oynayan Beşiktaş, buna rağmen iyi sonuçlara imza attı.Beşiktaş, ligde üç farklı statta yaptığı 37 iç saha maçında rakiplerinin galibiyetine izin vermedi. Siyah-beyazlı ekip, bu 37 karşılaşmada 30 galibiyet ve 7 beraberlikle 97 puan toplamayı başardı.Namağlup serisine Galatasaray galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, Fenerbahçe derbisini kazanarak iç sahadaki başarılı performansını sürdürmeye çalışacak.İç sahadaki 37 maçta 30 galibiyet ve 7 beraberlikle 97 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, sarı-lacivertli rakibini mağlup ederse namağlup serisinde 100. puanına ulaşacak.Siyah-beyazlı takımın iç sahadaki namağlup serisi, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Galatasaray ile 14 Aralık 2015’te oynadığı derbi karşılaşmasıyla başladı.Sarı-kırmızılı rakibini Mario Gomez ve Gökhan Töre’nin golleriyle 2-1 mağlup eden Beşiktaş, bu başarısını 37. karşılaşmaya kadar taşıdı.