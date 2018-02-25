Beşiktaş - Fenerbahçe (Maç özeti)



MAÇ ÖZETİ

90+3.DK:

77.DK:

49.DK:

40.DK:

38.DK:

33.DK:

8.DK:



ŞENOL GÜNEŞ'TEN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR



AYKUT KOCAMAN'DAN AÇIKLAMALAR



FENERBAHÇE TARAFTARI ARENA'DA

Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'a vardı

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BEŞİKTAŞ VODEFONE PARK’TA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Haber Merkezi

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih yenilgisinden sonra kritik Fenerbahçe maçına çıktı. Siyah beyazlı ekip şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe'yi 3 - 1 yenerek çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu.GOL Quaresma yine sahnede 3 - 1Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta Fernandao ayağını fazla kaldırınca hakem endirekt serbest vuruş kararı verdi, top Beşiktaş'a geçti.Vodafone Park'ta 38.878 biletli seyirci bu mücadeleyi tribünlerden takip ediyor.Fenerbahçe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mauricio Isla çıkıyor ve yerine Mathieu Valbuena oyuna giriyor.GOL! Savunma arkasına gönderilen topa Negredo hareketlendi. Josef onu durduramayınca Negredo, sağ taraftaki Quaresma'yı gördü. Portekizli yıldız ceza alanı sağ çaprazından müthiş bir trivelayla topu ters köşeden ağlara yolladı.Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanattan açılan ortaya yükselen Negredo'nun yaptığı kafa vuruşu Kameni'de kaldı.Ricardo Quaresma oldukça istekli görünüyor. Portekizli sol kanattan ceza alanına sokuldu ve yerden vuruşunu yaptı, top yandan dışarı gitti.Soldan içeri doğru kat eden Babel, uygun açıyı bulunca sert vurdu ancak top çerçeveyi tutmadı.Beşiktaş'ta golü atan Vida oyundan çıkıyor Negredo oyuna giriyorFenerbahçe'de Aatif'ın yerine Alper Potuk oyunda.Beşiktaş takımından Dusko Tosic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.Beşiktaş kontrolü tamamen eline aldı. Siyah-beyazlılar özellikle Quaresa'nın bulunduğu sağ kanattan etkili ataklar geliştiriyor.Ceza sahası içinde topla buluşan Atiba Hutchinson, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Mehmet Topal'ın orta sahadan yaptığı aşırtma vuruşunu Medel topu çizgiden çıkardı.GOL! Beşiktaş Vida'yla golü buluyor 1 - 1. Sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Gökhan Gönül'ün ortasına gerilerden gelerek nefis bir kafa vuruşu yapan Vida, topu ağlara yolladı.Beşiktaş'ın çıkarken kaptırdığı top sonrası Dirar, Giuliano'yu savunma arkasında topla buluşturdu. Ancak Brezilyalı oyuncu istediği vuruşu yapamayınca son olarak kendisine çarpan top auta çıktı.İkinci yarı başladıÖnünde boş alan bulan Aatif hızlı hücuma çıkmaya çalıştı., Aatif'a yaptığı faulle sarı kartı gördü. Kart sonrası Tolgay'la Fenerbahçe yedek kulübesindeki oyuncularla kısa süreli bir gerginlik yaşandı.Fenerbahçe'deorta alanda Adriano'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.Beşiktaş gole çok yaklaştı. Quaresma kendi getirdiği topta etkili bir vuruş yaptı ama kaleci Kameni başarılı.Maçın ilk sarı kartını Fenerbahçe'denQuaresma'ya yaptığı faul sonrası gördü.Karşılaşmanın ilk yarım saati geride kalırken Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında 1 - 0 önde.Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Babel etkili bir kafa vuruşu yaptı. Babel'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.Beşiktaş savunmasında büyük hata! Topu kapan Mehmet Topal, Fernandao'ya pası gönderdi ceza sahasına girmeden yerden vuruşunu yapan Fernandao gole çok yaklaştı.Beşiktaş atağında Adriano ceza alanı dışından sağ ayağıyla kaleyi denedi, top farklı şekilde üstten auta gitti.Quaresma'nın sağ taç çizgisi önünden ortasına penaltı noktası üzerinden Vagner Love kafayı vurdu ancak etkili olamadı.Gol sevinci sırasında tribünden atılan yabancı maddeler nedeniyle Mehmet Topal'ın başında bir açılma meydana geldi.GOL! Fenerbahçe Fernandao'yla öne geçiyor. 1 - 0. Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Isla'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Dirar, kale alanı önüne doğru topu yolladı. Fabri'den seken topu Giuliano kaleye yolladı, çizgideki Vida'dan dönen topu Fernandao tamamladı.Maçın ilk 5 dakikası geride kalırken iki takımda çok pas hatası yapıyor.Beşiktaş sağ kanattan Gökhan Gönül'le geldi. Gönül'ün ortasında Kameni topu çıkıp alıyor.Maç başladı. Her iki takıma da başarılarFabri, Gökhan Gönül, Vida, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay Arslan, Medel, Quaresma, Babel, Vagner LoveKameni, Isla, Roman, Neto, İsmail, Dirar, Josef, Mehmet Topal, Aatif, Giuliano, FernandaoBeşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş maç öncesi yayıncı kuruluşa kısa bir açıklamada bulundu. Güneş açıklamasında 'Şu anda Fenerbahçe ile ilk 2 dışındayız. Kazanırsak Fenerbahçe'yi geçeceğiz. Bizim için çok önemli bir maç. Güzel maç olacağını düşünüyorum. Kazanmak istiyoruz.' dedi.'Her zaman söylemeye çalıştığım gibi, esas iş birazdan başlayacak. Hafta içinde bir şeyler hesaplamaya çalışıyoruz. Ne yaparsak yapalım, esas hesap top oyuna girince başlıyor. Beşiktaş'ın Bayern Münih karşısında aldığı sonuç var, ki tur için beklentiler çok daha farklıydı... Ölüm, kalım maçı demiyorum buna ama bir kırılma maçı gibi gözüküyor.'Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere Vodafone Arena'ya geldi.Fenerbahçe ile Beşiktaş bu eşleşmeyle beraber 30 günde 3 kez karşı karşıya gelecekler.Süper Lig’in 23. haftasında 25 Şubat tarihinde karşılaşacak iki ekip daha sonra hafta içi 1 Mart’ta kupada ve Nisan ayında da rövanşında karşılaşacaklar., hafta sonu karşılaştığımaçında kart görerek cezalı duruma düşen’ye karşı forma giyemecek.Beşiktaş bu sezon Süper Lig’de sahasında oynadığı 10 karşılaşmadan 7 galibiyet 3 beraberlik alarak, henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Evinde 24 gol atan siyah beyazlılar kalesinde 6 gol gördü. İç sahada toplam 24 puan toplayan Beşiktaş toplamda 41 puan ile ligin dördüncü sırasında yer alırken, en yakın rakibi Fenerbahçe ve Galatasaray ile puan farkı 3. Siyah beyazlılar toplam 20 averaja sahip.