Beşiktaş-Fenerbahçe (Maç özeti)

Beşiktaş - Fenerbahçe maçından kareler

Aykut Kocaman'dan çok sert açıklamalar

82.DK:

76.DK:

50.DK:

İlk yarı sona erdi. Beşiktaş 1 - 2 Fenerbahçe

46.DK:

Fenerbahçe'de Alper Potuk kırmızı kart gördü

44.DK:

38.DK:

17.DK:

14.DK:

Fenerbahçe taraftarı stada geldi



HER İKİ TAKIMIN KUPA YOLCULUĞU

Erdinç Şahin

Ziraat Türkiye Kupası'nda Vodafone Park'ta oynanan maçta konuk ekip Fenerbahçe'nin gollerini 17. dakikada Soldado ve 45+1. dakikada Şener Özbayraklı atarken ev sahibi ekip Beşiktaş'ın gollerini 14. dakikada Negredo ve 82. dakikada Talisca kaydetti.Mücadelede Fenerbahçe'de 44. dakikada Alper Potuk ve 76. dakikada Volkan Demirel, Beşiktaş'ta ise 50. dakikada Quaresma kırmızı kart görerek oyundan atıldı.Josef de Souza rakip yarı alanda bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ama hakem, öncesinde onun Tolgay'a yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi.Beşiktaş sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Caner'in yaptığı ortayı Josef karşıladı. Beşiktaş tüm hatlarıyla yükleniyor.Ceza sahası çizgisi üzerinde sert bir şut çeken Babel gole yaklaştı ancak savunmaya çarpan top üstten az farkla dışarı çıktı.GOL! Beşiktaş Talisca'yla golü buluyor. 2-2. Beşiktaş beraberliği buldu! Caner'in soldan ortasında Talisca kafayı vurdu, Hasan Ali'ye çarpan top ağlarla buluştu. Beşiktaş'ın attığı gol "Hasan Ali Kaldırım kendi kalesine" olarak düzeltildi.Fenerbahçe 9 kişi! Volkan Demirel kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'de Aatif'ın yerine Kameni oyunda.Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği. Soldado oyundan çıkıyor Valbuena oyuna girdiCaner Erkin sol kanattan serbest vuruş kullandı. Caner'in ortasını Dirar uzaklaştırdı, gelişine Tolgay vurdu ama top auta gitti.Fenerbahçe uzun süreli paslaşmalarla atak geliştirdi. Aatif ceza alanına hızla girdi, ardından ona yatarak müdahale geldi ve penaltı bekledi ama Fırat Aydınus devam kararı verdi.Fenerbahçe kendi yarı sahasında paslarla çıkmaya çalışıyor. Fenerbahçe uzun süreli paslaşmalarla atak geliştirdi. Aatif ceza alanına hızla girdi, ardından ona yatarak müdahale geldi ve penaltı bekledi ama Fırat Aydınus devam kararı verdi.Babel'in pasında Medel, ceza sahası dışından topa gelişine çok sert bir şut gönderdi ama top farklı bir şekilde üstten auta gitti.Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde oluşan karambolde Volkan topu yatarak aldı ama ardından sakatlandı ve kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri Volkan için oyun alanında.Teknik Direktör Aykut Kocaman olay yerine kadar gelip Volkan'ı sakinleştirdi ve kalesine gönderdi. Ortam yavaş yavaş sakinleşiyor.Beşiktaş'ta Quaresma kırmızı kart gördü.Beşiktaş'ta Lens ve Vida çıkıyor. Quaresma ve Babel oyuna dahil olduİkinci yarı başladıGOL! Fenerbahçe Şener'in golüyle öne geçiyor. 2 - 1. Mehmet Ekici'nin pasında Şener ceza alanı içinden vuruşunu yaptı, kaleciyi geçen top ağlarla buluşmadan Vida tarafından uzaklaştırıldı ama çizgiyi geçen top gol olarak değer kazandı.Beşiktaş Fenerbahçe maçında Alper Potuk kırmızı kart gördü. Alper Potuk kırmızı kart sonrası Fenerbahçe tribünlerine dönerek 'Özür dilerim.' dedi.Beşiktaş gole çok yaklaştı. Talisca'nın vuruşunu Volkan Demirel çok iyi bir şekilde kurtardıMaçın ilk sarı kartını Alper Potuk gördüBeşiktaş Caner'le gole çok yaklaştı. Caner'in şutu direkten döndü.Fenerbahçe Alper ile bu kez sağ kanattan atak geliştirdi. Alper'in çizgiye inip içeri gönderdiği ortayı Medel karşıladı.Fenerbahçe Mehmet Ekici'yle gole yaklaştı. Ekici'nin ceza sahasından vurduğu şut dışarı çıkıyor.Fenerbahçe atağında Pepe'nin müdahalesiyle Soldado yerde kaldı. Hem Talisca hem de Soldado şu anda yerde. Fenerbahçe kulübesi, Soldado'nun yerde kalmasının ardından ayağa kalktı.Talisca'nın pasında sol kanatta topla buluşan Tosic, ceza alanına sert bir pas gönderdi ancak Negredo'dan önce savunma araya girip topu uzaklaştırdı.Beşiktaş'ta sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Caner'in ortası kafalardan sekti, Negredo'nun gelişine vuruşunda top farklı bir şekilde üstten dışarı çıktı.GOL! Fenerbahçe Soldado'yla golü buluyor. 1 - 1. Mehmet Topal'ın ceza alanına havadan gönderdiği pasta Soldado, sol çaprazda gelişine topa vurdu ve topu filelerle buluşturdu.GOL! Beşiktaş Negredo'yla golü buluyor. 1 -0. Talisca'nın sol kanattan ortaya gönderdiği mükemmel pasta Negredo topla buluştu, kaleci Volkan'ı geçti ve boş kaleye topu gönderdi.Beşiktaş Talisca'yla gole yaklaştı. Talisca'nın güzel vuruşunu kaleci Volkan aynı güzellikte kurtardı.Sağ kanattan başlayan Beşiktaş atağında Gökhan Gönül pasını aktardı ama top, Lens'in ayağının altından geçti ve sarı-lacivertliler topu kazandı.Fenerbahçe bütün hatlarıyla rakip sahada pas yapıyor. Uzun süreli paslaşmaların ardından sağ kanattan atak geliştiren Fenerbahçe'de Şener'in sol ayakla içeri gönderdiği ortayı Pepe kafayla karşıladı.Talisca orta sahada rakibinden kurtuldu ve boştaki Caner'e topu aktardı. Caner'in vuruşu Volkan'ın üzerine gitti.Fenerbahçe Beşiktaşlı futbolculardan kaptıkları toplarla yarı sahadan hızlı çıkmaya çalışıyor.Maç başladı. Her iki takıma da başarılarFabri, Gökhan, Pepe, Vida, Tosic, Medel, Tolgay, Lens, Caner, Talisca, NegredoVolkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Mehmet Ekici, Aatif, Alper, SoldadoBeşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi Fenerbahçeli taraftarlar Dolmabahçe'de Bayern Münih atkısı açtı.nda erken final heyecanı yaşanıyor. Kupada ilk çeyrek finalist3-1 ve 1-0 mağlup eden Beşiktaş olmuştu.iki maçta da 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. İki ezeli rakip arasındaki karşılaşma futbolseverler tarafından heyecanla beklenirken, derbi heyecanı sonrası finale hangi takımın çıkacağı merak konusu...İki takım arasında oynanan Süper Lig maçında Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, 23. haftada Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.23 haftası geride kalan Süper Lig'de Beşiktaş 44 puanla 3. sırada yer alıyor, Aynı puanlı Fenerbahçe ise 4. sırada yer alıyor.