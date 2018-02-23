Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? BJK FB maçı saat kaçta, hangi kanalda? Biletler satışa çıktı mı?

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı

Güntekin Onay’dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için tahmin

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ?

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Erdinç Şahin

büyük bir mücadeleye sahne olacak. Şampiyonluk yarışını devam ettirmek isteyen Beşiktaş Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’ten ağır yenilgi alankarşısında hem 3 puan hem moral bulmak için çıkacak. Fenerbahçe ise rakibini deplasmanda devirerek Beşiktaş’ı şampiyonluk yarışından uzaklaştırarak ağır bir darbe daha indirmenin peşinde.Her iki güçlü takım için kritik bir konumda olan derbi mücadelesi taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçı biletler satışa çıktı mı araştıran taraftalar ayrıca Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu da merak ediyor. Peki Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair tüm detaylar…Süper Lig 23. haftada karşı karşıya gelecek Beşiktaş Fenerbahçe maçı 25 Şubat Pazar akşamı saat 19:00’da başlayacak. Vodafone Park’ta oynanacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.ağırlayacak olankarşılaşmanın bilet fiyatlarını açıkladı.Bilet satışları www.passo.com.tr , N’Kolay Satış Noktaları, Passo Akıllı Telefon Uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden yapılacaktır.Vodafone Park Bilet Gişesi’ndenkarşılaşması için bilet satışı yapılmayacaktır.Taraftarlarımız,karşılaşması için bir adet bilet satın alabilecektir.Engelli ve Gazi taraftarlarımız, bilet taleplerini Engelli Bilet Talep Formu’nu eksiksiz doldurarak yapabilecektir.Engelli tribün bileti, Vodafone Park engelli tribün kapasitesiyle sınırlı olduğundan 22 Şubat saat 10.00 itibariyle yapılacak talepler sırası ile dikkate alınarak bilet yüklemeleri yapılacaktır.Engelli tribün biletlerinden faydalanacak taraftarların BJK logolu Passolig kartları olması gerekmektedir.Gazi BJK taraftarlarımız, engelli talep formunun “Engellilik Oranı” bölümüne gazi olduklarını belirtmek için “Gazi” yazıp formu tamamlamaları gerekmektedir.Taraftarlarımızın engellilik durumunu belirten belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Engelli belgesi yanında olmayan taraftarlar stadyuma alınmayacaktır.Fenerbahçe ile Beşiktaş bu eşleşmeyle beraber 30 günde 3 kez karşı karşıya gelecekler.Süper Lig’in 23. haftasında 25 Şubat tarihinde karşılaşacak iki ekip daha sonra hafta içi 1 Mart’ta kupada ve Nisan ayında da rövanşında karşılaşacaklar., hafta sonu karşılaştığımaçında kart görerek cezalı duruma düşen’ye karşı forma giyemecek.Beşiktaş bu sezon Süper Lig’de sahasında oynadığı 10 karşılaşmadan 7 galibiyet 3 beraberlik alarak, henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Evinde 24 gol atan siyah beyazlılar kalesinde 6 gol gördü. İç sahada toplam 24 puan toplayan Beşiktaş toplamda 41 puan ile ligin dördüncü sırasında yer alırken, en yakın rakibi Fenerbahçe ve Galatasaray ile puan farkı 3. Siyah beyazlılar toplam 20 averaja sahip.Hafta sonunda oynanacak olan Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi Cüneyt Çakır olacak. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında oynanan Chelsea Barcelona karşılaşmasını yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ayağının tozuyla Beşiktaş Fenerbahçe derbisini yönetecek.Fenerbahçe bu yıl oynadığı 11 deplasman mücadelesinden 5 galibiyet ve 5 beraberlik ile ayrılırken, 1 kez de mağlup oldu. Deplasmanda 15 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 8 gol gördü. Dış sahada 20 puan toplayan sarı-lacivertliler Başakşehir’in ardından en çok dışsahada puan toplayan ekip.Fenerbahçe, ligde pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve takımdan uzak kalan tecrübeli savunmacı Martin Skrtel, yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı.